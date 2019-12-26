6 bin dolar

İngiliz muhasebeci Adrian Fry (24), 4 yıl önce internetten ABD’li Alexis Stern (23) ile tanıştı. Sevgili oldular. Fry, sevgilisini görmek için üç kez ABD Minnesota’ya gitti. 2018’de ayrıldılar. Dört ay sonra Stern’ün kapısını “Sizin için kiralık katil tutulmuş” diyen polis çaldı.

Çünkü sıradan kullanıcıların giremediği, özel tarayıcı yardımıyla kullanılan ‘derin internette’ 6 bin dolara Stern için cinayet siparişi verilmişti. ‘Mastermind365’ isimli kullanıcının izini sürmek için devreye FBI girdi. Yazışmaları deşifre edilen kullanıcı bazı izler bırakmıştı:

Dil bilgisi hatası

● ‘Teşekkür ederim’i bitişik yazıyordu. Tıpkı Fry gibi.

● Kiralık katil tuttuğu gün derin internet üzerinden silah almaya çalışmıştı. Oysa, ABD’de silah almak çok kolay; internetin arka yollarını kullanmaya gerek yok.

● Kullanıcı, Stern’ün önce kaçırılmasını istemişti. Sonra vazgeçip öldürülmesi emrini vermişti. Bu emrin verildiği gün, Stern, Fry’a yeni bir sevgilisi olduğunu söylemişti. Bu ipuçları, Fry’ı şüpheli konumuna getiriyordu. Hakkında uluslararası soruşturma açılan Fry iddiaları reddediyor.