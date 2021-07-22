Türkiye Sızma girişiminde bulunan teröristler etkisiz hale getirildi

Sızma girişiminde bulunan teröristler etkisiz hale getirildi

Türkiye

Sızma girişiminde bulunan teröristler etkisiz hale getirildi

Terör örgütünün, Doğu Anadolu ve Karadeniz’e sızma girişimleri engellendi. Aralarında terör örgütü tarafından yeni görevlendirilen sözde- Erzurum eyalet sorumlusunun da bulunduğu 3 terörist etkisiz hale getirildi.

22 Temmuz 2021, Perşembe 12:40 Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

Terör örgütünün, Doğu Anadolu ve Karadeniz’e sızma girişimleri engellendi, aralarında terör örgütü tarafından yeni görevlendirilen sözde- Erzurum eyalet sorumlusunun da bulunduğu 3 terörist etkisiz hale getirildi

Eren-15 Operasyonu kapsamında; bugün, Ağrı-Patnos ilçesi Kartavin Dağı bölgesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca müşterek gerçekleştirilen Jandarma İHA - SİHA destekli operasyonda; aralarında terör örgütü PKK tarafından yeni görevlendirilen sözde- Erzurum eyalet sorumlusunun da yer aldığı *3 örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilirken, terör örgütünün Doğu Anadolu ve Karadeniz’e sızma girişimleri engellenmiş oldu.

Eylem arayışındaki PKK/KCK terör örgütü mensuplarına yönelik operasyonlar devam etmektedir. 

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