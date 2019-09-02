Şizofreni nedir? Şizofreni hastalığı neden meydana gelir?

Şizofreni, kişinin psikolojik rahatsızlığından dolayı meydana gelen günlük alışkanlıklarını neredeyse karşılayamaz hale getiren oldukça sıkıntı psikolojik bir rahatsızlıktır. Şizofreni kişinin kendisini etkilemesinin yanı sıra etrafındaki kişileri de etkilemektedir. Hem çevreyi hem de kişinin kendisini tehlikeye sokan şizofreni nedir, şizofreni belirtileri nelerdir sorularını sizler için araştırdık.

ŞİZOFRENİ NEDİR?

Şizofreni en sık 16 ile 30 yaşları arasında görülen ve erkeklerde kadınlardan biraz daha genç yaşta belirtiler gösterme eğiliminde olan bir beyin hastalığıdır. Çoğu durumda, hastalık o kadar yavaş gelişir ki, birey uzun yıllardır yaşadığını bilmez. Bununla birlikte, şizofreni diğer durumlarda, aniden ortaya çıkabilir ve hızlı bir şekilde gelişebilir.

Şizofreni, küresel olarak tüm yetişkinlerin yaklaşık yüzde'1'ini etkiler. Uzmanlar şizofreninin muhtemelen bir o kadar maskeleyen birçok hastalık olduğunu söylüyor.

ŞİZOFRENİ TEDAVİ EDİLEBİLİR Mİ?

Şizofreni için bir tedavi olmasa da, araştırma yeni, daha güvenli tedavilere öncülük ediyor. Uzmanlar aynı zamanda genetik çalışarak, davranışsal araştırma yaparak ve beynin yapısına ve fonksiyonuna bakmak için ileri görüntüleme kullanarak hastalığın nedenlerini çözüyorlar. Bu yaklaşımlar, yeni ve daha etkili tedaviler vaat ediyor.

Şizofreninin karmaşıklığı, hastalıkla ilgili neden yanlış düşüncelerin olduğunu açıklamaya yardımcı olabilir. Şizofreni, bölünmüş kişilik veya çoklu kişilik anlamına gelmez. Şizofreni hastalarının çoğu tehlikeli ya da şiddetli değildir Şizofreni hastalarının çoğu aileleriyle, grup evlerinde ya da kendi başlarına yaşarlar.

Araştırmalar şizofreninin kadınları ve erkekleri eşit derecede etkilediğini ancak erkeklerde daha erken bir başlangıç ​​olabileceğini göstermiştir. Şizofreni hastalığına diyabet ve kalp hastalığı gibi hastalıklarda eşlik edebileceğinden bu kişilerin genel nüfusa göre daha genç yaşta ölme olasılığı yüksektir.

ŞİZOFRENİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Şizofreni hastalığı ilerlediğinde, hastanın gerçek ve gerçek dışı deneyimleri ayırt edemediği bölümlerle karakterize edilebilir. Her hastalıkta olduğu gibi semptomların şiddeti, süresi ve sıklığı değişebilir; Bununla birlikte, şizofreni hastalarında, ciddi psikotik semptomların insidansı bir hastanın ömrü boyunca sıklıkla azalır. Reçetede belirtilen ilaçları almamak, alkol veya yasadışı uyuşturucu kullanmak ve stresli durumlar belirtileri artırma eğilimindedir. Belirtiler birkaç kategoriye ayrılır:

Olumlu psikojik belirtiler: İşitme sesleri, paranoyak yanılsamalar ve abartılı veya çarpık algılar, inançlar ve davranışlar gibi halüsinasyonlar.

Olumsuz belirtiler: Planları başlatma, konuşma, duyguları ifade etme veya haz bulma kabiliyetindeki kayıp veya azalma.

Düzensizlik belirtileri: Şaşkın ve düzensiz düşünce ve konuşma, mantıklı düşünme ve bazen tuhaf davranışlar veya anormal hareketlerle ilgili sorun.

Zayıflamış bilinç: Dikkat, konsantrasyon, hafıza ve eğitim performansının azalmasıyla ilgili sorunlar.

Belirtiler genellikle ilk yetişkinlik döneminde ortaya çıkar. Erkekler genellikle geç gençlerinde veya 20'li yaşların başında semptomlar yaşar ve kadınlar genellikle 20'li ve 30'lu yaşlarda belirtileri gösterir. Sorunlu ilişkiler, düşük okul performansı ve azaltılmış motivasyon gibi daha ince işaretler daha önce mevcut olabilir.

Bununla birlikte, bir tanı konmadan önce, bir psikiyatr, belirtileri şizofreni taklit eden madde kötüye kullanımı veya diğer nörolojik veya tıbbi hastalıkları dışlamak için kapsamlı bir tıbbi muayene yapmalıdır.

RİSK FAKTÖRLERİ

Araştırmacılar birçok genetik ve çevresel faktörün nedenselliğe katkıda bulunduğuna inanmaktadır ve yaşama stresi hastalığın başlangıcında ve seyri üzerinde rol oynayabileceğine inanmaktadır. Çoklu faktörler katkıda bulunabileceğinden, bilim adamları bireysel vakalardaki kesin neden hakkında henüz spesifik olamazlar. Şizofreni terimi, birkaç farklı bozukluğu içerdiğinden, vakalar arasındaki nedende bir değişim beklenmektedir.



