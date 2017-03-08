Şizofreniyi ergenlikle karıştırmayın!

Ergenlikte sık görülen davranış değişikliklerinin şizofreni nin erken dönem belirtilerine çok benzediğine söyleyen uzmanlar, belirtilerin karıştırılmaması gerektiğine dikkat çekiyor.

ERKEN DÖNEMDE TESPİT ÖNEMLİ

Şizofreninin en sık ortaya çıktığı dönemin ilk gençlik yılları olduğunu hatırlatan Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi’nden Uzman Klinik Psikolog Melis Ergezen “Erken dönem şizofrenide içe kapanma, az konuşma, kontrolsüz ve alışılmadık davranışlar, aşırı hareketlilik, düşüncelerde ve konuşmada bağlantısızlık, ders başarısında düşme, gerçek dışı düşünceler, halüsinasyonlar, şüphecilik, alınganlık, akran ilişkilerinde zorluklar, saldırganlık, öfke kontrolünde bozulma, donup kalma gibi belirtiler görülebilir. Bu bulgular ergenlik dönemi özellikleriyle karıştırılabilir. Gecikmiş müdahale veya yanlış tanının önlenmesi için iyi bir klinik değerlendirme yapılması gerekir. Şizofreninin erken dönemde tespit edilmesi şizofreninin tedavi şansını artırır” dedi. (Türkiye gazetesi)