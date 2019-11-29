Çarşamba günü Alman Savunma Bakanlığı'nın Instagram hesabından skandal bir paylaşım yapıldı. Üzerinde 3 gamalı haç bulunan Nazi Almanyası dönemine ait bir üniformanın fotoğrafı 'retro moda' olarak paylaşıldı. Almanya Savunma Bakanlığı, skandal paylaşımın ardından özür diledi. Paylaşıma alaycı bir yorumla, "Ayrıca moda bir özelliktir. O dönemin askeri stili kişiye özel olarak dikiliyordu" notu düşülmüştü. Bakanlığın sözcüsü Christian Thiels, yapılan paylaşımın 'kabul edilemez bir hata' olduğunu belirtti. Thiels, fotoğrafı yayımlayan çalışanın uyarıldığını belirtti. Sözcü ayrıca, bu olayın Alman ordusunun itibarını zedelediğini söyledi. Thiels, çalışanın neden görüntüyü yayınladığına dair hiçbir açıklaması olmadığını söyledi. Thiels, bu olayın 'son derece sinir bozucu ve düşüncesizce' olmasına rağmen, çalışanın fotoğrafı yayımlarken siyasi bir amaç gütmediği ifade etti.

Almanya'da Yeşil Partiyi temsil eden milletvekili olan Tobias Linder, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Alman hükümetini konu hakkında bir açıklama yapmaya davet etmişti.

Fotoğrafları çeken yetkililerden yapılan açıklamada, "Amaç, üniforma modasının zaman içindeki değişimini yansıtmaktı. Ancak çok fazla fotoğraf çektik ve bu nedenle yanlış yayımladık. Tüm bunlar olmamalıydı" denildi.

Alman Savunma Bakanlığına göre, Alman silahlı kuvvetlerindeki yazı işleri ekibi Dresden'deki askeri tarih müzesinde bir dizi fotoğraf çekti. Görüntülerden biri, 2008 Nazi gerilim filmi "Valkyrie"nin bir parçası olan üniformaydı.

Almanya'da Nazi dönemine ait her türlü olumlu propaganda ve paylaşım yapmak yasak.

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