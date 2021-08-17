Türkiye Skandal görüntü! 'İnşallah bulunurlar!' ATV'nin arkasına bindirdiği 2 kadınla...

Skandal görüntü! 'İnşallah bulunurlar!' ATV'nin arkasına bindirdiği 2 kadınla...

Türkiye

Skandal görüntü! 'İnşallah bulunurlar!' ATV'nin arkasına bindirdiği 2 kadınla...

Sarıyer'de, bir sürücü ATV'nin arkasına bindirdiği 2 kadınla gezerken havlayan köpeği duydu. Geri geri gelerek köpeği ezmeye çalışan sürücü kameraya yansıdı. Yaşananları anlatan besleyen Batuhan Yel isimli vatandaş, '20 yaşında çocuk olsa bir nebze anlayabilirim. Gençlik ateşidir bir şeydir ama 40-50 yaşlarında bir adam. İnşallah bulunurlar' dedi.

17 Ağustos 2021, Salı 12:22 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

ATV'nin arkasına bindirdiği iki kadınla gezen kişi, kendilerine havlayan köpeği geri gelerek ezmeye çalıştı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.



Olay geçen çarşamba saat 23.00 sıralarında Zekeriyaköy Mahallesi Fırat Caddesi'nde meydana geldi. Arazi aracı ATV ile caddede giden kişiye yol kenarında yatan köpek havladı. ATV'dekiler bunun üzerine sürücü, geri geri gelerek köpeği ezmeye çalıştı. Köpek, ATV aracından kaçarak kurtuldu. O anlar kameralara yansıdı.

İş yerinin önündeki sokak köpeklerini besleyen Batuhan Yel, "Kırk, elli yaşlarında biri arkasında iki tane kadın almış buradan geçiyorlar. Köpeğin üstünden geçmeye kalkıyor. Hayvan kaçıyor, sonra havlayarak onları kovalıyor. Geri geri gelerek hayvanı ezmeye kalkıyor. Tekrar hayvan kaçıyor. Allah'tan hiçbir cana zarar vermeden gidiyor. 20 yaşında çocuk olsa bir nebze anlayabilirim. Gençlik ateşidir bir şeydir ama 40-50 yaşlarında bir adam. Belli ki alkollü, bizim kimsenin alkol almasına söyleyecek sözümüz yok ama alkol alıp gelip burada bir hayvana zarar vermeye kalkmak kabul edilebilecek bir şey değil. İnşallah bulunurlar" dedi.

İlgili Haberler
Son dakika: Sünnet çocuğunu hastanelik ettiler! İp dolandı, ölümden döndü



Yazarlarımızdan
Murat Çelik
Mola
Murat Çelik
Hakan Çelik
ABD için hezimet dünya için felaket
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
Afganistan: Kadınlar sokağa çıkabilecek mi?
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Ben geldim
Rauf Tamer
Banu Şen
Sadece sanayi değil turizmin de parlayan yıldızı: Kocaeli
Banu Şen
Şirin Sever
Doğa anlatınca anlarsınız belki!
Şirin Sever
Erkut Can
Ateş düşmediği yeri de yakar
Erkut Can
Murat Gülderen
Otobüs kazalarını önleyen teknolojiler
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Dikkati sayesinde 13 kişinin hayatı kurtuldu!