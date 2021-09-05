Skandal görüntüler! Henüz 11 yaşında! 2 kişi gözaltına alındı
Son dakika haberine göre, Aydın’da 11 yaşındaki A.D.'ye, bir kafe barda zorla içki ve nargile içiren dayısı ve diğer 1 kişi gözaltına alındı.
05 Eylül 2021, Pazar 09:45 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Aydın’da 11 yaşındaki A.D.'ye zorla içki ve nargile içirdiği iddia edilen dayısı B.D. ile U.E.C. gözaltına alındı.
Kuşadası ilçesi Türkmen Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda, dün saat 14.00 sıralarında, ortaokul öğrencisi A.D, dayısı B.D. ve U.E.C. ile birlikte kafe bara gitti. Burada, iddiaya göre B.D. ile U.E.C., A.D.'ye zorla içki ve nargile içirdi. O anlar, bir müşteri tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine Asayiş Büro Amirliği ekipleri, B.D. ve U.E.C.'yi gözaltına aldı. İşletmeye ise 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282’nci maddesine uyarınca 3 bin 469 lira para cezası kesildi.
Emniyetteki işlemleri sonrası 2 şüphelinin serbest bırakıldığı bildirildi.
BUNLARI DA OKUYUN