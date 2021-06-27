Türkiye Skandal görüntüler: Kızlar kavga etti, erkekler tempo tuttu

Skandal görüntüler: Kızlar kavga etti, erkekler tempo tuttu

Türkiye

Skandal görüntüler: Kızlar kavga etti, erkekler tempo tuttu

Antalya Kaleiçi’nde gece kulübü çıkışında 2 genç kız kavga ederken, bazı erkekler ise "Kafasına vur kafasına" diye tempo tuttu.

27 Haziran 2021, Pazar 22:53 Son Güncelleme:
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Olay, dün gece saatlerinde Antalya Kaleiçi’ndeki bir gece kulübünün önünde meydana geldi. Gece kulübü önünde duran 2 genç kız, bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine genç kızlar saç saça baş başa kavgaya başladı. Kavgayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

‘KAFASINA VUR, KAFASINA’ DİYE TEMPO TUTTULAR

2 genç kızın kavgasını izleyen bazı erkekler ise ‘Kafasına vur, kafasına vur’ diye tempo tuttu. Bazıları kızları ayırmaya çalışsa da başarılı olamadı. Kızların kavgası ve erkeklerin ‘kafasına vur kafasına’ diye tempo tuttuğu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Adem AKALAN/ANTALYA (DHA)

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