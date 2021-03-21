Türkiye Skandal görüntüler! Küçük çocuğa tokat atıp, sigara içirdi...

Skandal görüntüler! Küçük çocuğa tokat atıp, sigara içirdi...

Türkiye

Skandal görüntüler! Küçük çocuğa tokat atıp, sigara içirdi...

Şanlıurfa’dan gelen son dakika görüntüler akıllara durgunluk verdi. Aziz Ç.’nin, yeğeni olduğu iddia edilen küçük kızı tokatlayıp ayağını yıkatarak sigara içirdiği görüntüler, tepki topladı. Tepkiler üzerine Aziz Ç., görüntüleri kaldırdı.

21 Mart 2021, Pazar 18:01 Son Güncelleme:
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Aziz Ç., yeğeni olduğu iddia edilen küçük kızı tokatlayıp, sigara içirdiği ve ayaklarını yıkattığı görüntüleri 'Tiktok' isimli sosyal medya uygulamasındaki hesabından paylaştı. Aziz Ç.'nin paylaştığı görüntülere sosyal medya kullanıcılar tepki gösterdi. Gelen tepkiler üzerine videoyu kaldırarak açıklama yapan Aziz Ç., "Bilerek, isteyerek vurduğumu görmeyin. Videoyu 2 yıl önce çekmiştim. Çünkü severek vuruyordum, hızlı da değildi, acıtarak da değildi. Videoda öyle görünüyor. Sıkıntı yok" dedi.

Güvenlik güçlerinin görüntülerle ilgili başlattığı belirtildi.

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)


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