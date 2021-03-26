Türkiye Skandal görüntüler ortaya çıktı! Kız Kulesi'nin karşısındaki ağaçlar böyle kesmişler...
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Skandal görüntüler ortaya çıktı! Kız Kulesi'nin karşısındaki ağaçlar böyle kesmişler...

Türkiye

Skandal görüntüler ortaya çıktı! Kız Kulesi'nin karşısındaki ağaçlar böyle kesmişler...

Üsküdar'da biri kadın 4 kişinin Kız Kulesi'nin karşısında bulunan ağaçları kesme görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde şüphelilerin elektrikli testereyle ağaçları kesmesi görülüyor.

26 Mart 2021, Cuma 15:50 Son Güncelleme:
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Üsküdar'da Kız Kulesi'nin hemen karşısında sahilde yer alan ağaçlar, 9 gün önce gece saat 02.00 sıralarında 1'i kadın 4 kişi tarafından ellerindeki motorlu testerelerle kesilmişti. İhbar üzerine olay yerine zabıta ve polis ekipleri, ağaçları kesen kişileri ellerinde 3 motorlu testere ile yakalanmıştı. Şüphelilere, "sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal" ve "kamu malına zarar vermekten" toplam 4 bin 27'şer lira para cezası kesildi. İfadeleri alınan 4 kişi hakkında soruşturmanın sürdüğü de kaydedildi.


AĞAÇLARI KESENLER KAMERADA

Dokuz gün önce kız kulesi karşısında ağaçları kesenlerin görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kamerası görüntülerinde şüphelilerin motorlu testere ile ağaçları kestiği görülüyor.

4 ADET YETİŞMİŞ ÇINAR AĞACI DİKİLECEK

Kesilen 2 yetişkin ağacın yerine Üsküdar Belediye ekipleri tarafından yarın 4 adet yetişkin çınar ağacı dikimi yapacak.

DHA-Genel - Türkiye-İstanbul - 

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