Magazin Skandal! Irmak Arıcı, trafikte tartıştığı kişinin yüzüne defalarca tükürdü

Skandal! Irmak Arıcı, trafikte tartıştığı kişinin yüzüne defalarca tükürdü

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Skandal! Irmak Arıcı, trafikte tartıştığı kişinin yüzüne defalarca tükürdü

Mustafa Ceceli ile düet yaptığı ‘Mühür’ şarkısıyla adını duyuran Irmak Arıcı, trafikte tartıştığı sürücünün yüzüne defalarca tükürdü.

10 Ağustos 2021, Salı 22:54 Son Güncelleme:
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Mustafa Ceceli ile düet yaptığı "Mühür" şarkısıyla adını duyuran Irmak Arıcı, trafikte yol verme meselesi yüzünden tartıştığı kişinin yüzüne tükürdü.

O ANLAR KAMERADA

"Korona salgını varken birine tükürmek suç" diyen adamın kolunu sıkarak tırnaklayan genç şarkıcının o anları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

"ÖNÜME ARABAYI KIRDI"

Arıcı'nın skandal hareketlerine maruz kalan sürücü ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Ben uyarmak amacıyla kornaya bastım. Kornaya bastıktan sonra kendisi el hareketleri yaparak bana küfür etti. Kaçmak istediğim zaman ise önüme arabayı kırdı" ifadelerini kullandı.

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