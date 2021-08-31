Türkiye Skandal olay! Masterchef Murat Özdemir polise bir tomar para uzattı…

Skandal olay! Masterchef Murat Özdemir polise bir tomar para uzattı…

Türkiye

Skandal olay! Masterchef Murat Özdemir polise bir tomar para uzattı…

Masterchef programının eski yarışmacısı Murat Özdemir, yeni bir skandala imza attı. Yarışmadan diskalifiye olduktan sonra papağanına işkence eden Özdemir, aracını yanlış yere bırakınca polis ekipleri ile karşı karşıya geldi. Polislere çantasında bulunan bir tomar parayı uzatan Murat Özdemir bu davranışı sonrasında gözaltına alındı.

31 Ağustos 2021, Salı 15:16 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Masterchef Murat Özdemir bir skandal olayla daha görüntülendi. Olay Bolu'daki PTT Caddesi'nde meydana geldi. Murat Özdemir, aracını yanlış yere park etti. Otomobilinin çekilmesini engellemeye çalışan Özdemir, polislere ve görevlilere rüşvet teklif etti.

Sabah’tan Kasım Şahin’in haberine göre; olay sırasında cep telefonuyla sosyal paylaşım sitesinden canlı yayına başlayan Özdemir, polise ve jandarmaya hakaretler yağdırmaya başladı.


İzleyici olan vatandaşlar ise ihbarda bulundu. PTT Caddesi üzerine, asayiş, trafik ve sivil ekipler sevk edildi.

Bu esnada arabasının çekildiğini gören Murat Özdemir, el çantasından bir tomar para çıkardı ve ekiplere tepki gösterdi.

'ALIN ALIN HEPSİNİ ALIN'

Özdemir, çekiciye "Arabamı çekme, ücreti ne kadar" diye sordu. Çekicinin, '200 lira' demesinin ardından, elinde bulundurduğu bir tomar parayı görevli resmi ve sivil polislere uzatarak, "Alın alın hepsini alın" dedi.

Bu olaylar üzerine eski MasterChef Murat Özdemir, polis tarafından gözaltına alınarak ekip otosuna bindirildi ve Bahçelievler Polis Merkezine götürüldü.

Olaylar esnasında Özdemir, görevli polislere hakaret etmeye devam etti.

Yazarlarımızdan
Murat Çelik
Bütün veliler birleşin
Murat Çelik
Hakan Çelik
Avrupa’nın en görkemli ahşap binası hayata dönmeyi bekliyor
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
Rum Yetimhanesi'nin tuşları kırık piyanosu
Oral Çalışlar
Banu Şen
Boy veren begonvillere dalıp gitme yasemen basan Bodrum'un tadını çıkarma zamanı
Banu Şen
Rauf Tamer
Bizim toprak
Rauf Tamer
Şirin Sever
Acımasız insana inat 'Bunu bi' düşünün'
Şirin Sever
Erkut Can
85 milyonun istediği oldu
Erkut Can
Murat Gülderen
Okul öncesi tekno indirim
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Son dakika! Yer: İstanbul! Vantilatörü görenler 'pes' dedi