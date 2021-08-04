Türkiye Skandal olay! Sosyal medyadan polisi böyle tehdit etti

Skandal olay! Sosyal medyadan polisi böyle tehdit etti

Türkiye

Skandal olay! Sosyal medyadan polisi böyle tehdit etti

İzmir'de, polis uygulamasında durdurulan otomobilde bir miktar uyuşturucu ile yakalanıp serbest bırakılan şüphelilerden biri, olay yerinde ve emniyette işlemleri sırasında sosyal medyadan canlı yayın yapıp polisleri tehdit etti, hakarette bulundu. En fazla iki saate çıkarım ben, istediğiniz kadar uğraşın, bana haddimi bildirmeye çalışan hadsiz memur kardeşim şimdi yedim seni” diyen şüpheli, yeniden gözaltına alındı.

04 Ağustos 2021, Çarşamba 13:08 Son Güncelleme:
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İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, uygulama yaparken bir otomobili durdurdu. Otomobil ve şüpheliler üzerinde arama yapan ekipler bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Şüpheliler, gözaltına alındı. Haklarında işlem yapılan şüpheliler daha sonra serbest bırakıldı.

Şüphelilerden biri olay yerinde ve emniyette işlemleri yapıldığı sırada kendi sosyal medya hesabından polislere tehdit ve hakaret içeren paylaşımlar yaptı. Paylaşımlarında, "En fazla iki saate çıkarım ben, istediğiniz kadar uğraşın, bana haddimi bildirmeye çalışan hadsiz memur kardeşim şimdi yedim seni, kim aldırdı bizi, en fazla 18 kişi yola gidiyoruz diye çete mi olduk" gibi ifadeler kullandı.

Olayın ardından paylaşımları yaptığı tespit edilen şüpheli kısa süre içerisinde yeniden yakalanıp gözaltına alındı. Şüphelinin adresinde yapılan aramada ise 2 ruhsatlı silah ele geçirildi.

Tolga TAHÇI- Fırat AKAY/DHA

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