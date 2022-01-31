İngiltere'de Covid-19 kısıtlamalarının uygulandığı dönemde başkent Londra’daki Başbakanlık Konutu’nda parti düzenlendiği ortaya çıkan Başbakan Boris Johnson'un üzerindeki istifa baskısı devam ediyor. Söz konusu partilere yönelik polis soruşturması devam ederken, Johnson'ın talebi üzerine kıdemli memur Sue Gray'in partilere ilişkin hazırladığı 12 sayfalık rapor yayınlandı.

Gray raporunda, Başbakanlık Konutu’nda koronavirüs önlemlerini gözlemlemede "ciddi bir başarısızlık" olduğunu ve "bir dizi" toplantının yapılmasına izin verilmemesi gerektiğini belirtti. Söz konusu partiler nedeniyle “liderlik ve muhakeme başarısızlıkları” olduğu aktarılan raporda, Başbakanlık Konutu bahçesinin "açık bir yetki veya gözetim olmaksızın toplantılar için kullanıldığı" ve "bunun uygun olmadığı" ifade edildi. Raporda, Başbakanlık Konutu’nda İngiliz halkının büyük ölçüde sosyalleşmesinin yasaklandığı bir zamanda çeşitli vesilelerle "aşırı alkol tüketimi" de kınandı. Gray raporunda ayrıca, "Bazı personel, tanık oldukları davranışlarla ilgili endişelerini dile getirmek istediler, ancak bazen bunu yapamayacaklarını hissettiler" ifadelerine yer verdi.

Londra Metropolitan Polisi, geçtiğimiz hafta söz konusu partilerle ilgili kendi soruşturmasını başlatmış, Gray'e polis soruşturmasına zarar vermemek için raporun tamamını yayınlamamasını emretmişti. Gray'in soruşturduğu 16 partiden sadece 4’ü Londra Metropolitan Polisi tarafından yürütülen soruşturmalara dahil değil.

ÖZÜR DİLEDİ

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Covid-19 kısıtlamaları sırasında Başbakanlık Konutu’nda düzenlenen ve basında “Partygate” skandalı olarak adlandırılan partilerle ilgili özür dileyerek, salgında insanlardan fedakarlık yapmalarını istediklerini ve insanların duyduğu öfkeyi anladığını ifade etti.

İngiltere'de Covid-19 kısıtlamalarının uygulandığı dönemde başkent Londra’daki Başbakanlık Konutu’nda parti düzenlendiği ortaya çıkan Başbakan Boris Johnson, basının “Partygate” olarak adlandırdığı skandal hakkında kıdemli memur Sue Gray'in hazırladığı 12 sayfalık rapor sonrası Avam Kamarası'nda açıklamalarda bulundu. Covid-19 kısıtlamaları sırasında Başbakanlık Konutu’nda düzenlenen partiler için özür dileyen Johnson, salgında insanlardan fedakarlık yapmalarını istediklerini ve insanların duyduğu öfkeyi anladığını ifade ederek, "Doğru yapmadığımız şeyler için özür dilerim ve bu konunun ele alınış şekli için özür dilerim" dedi.

LONDRA (İHA)



