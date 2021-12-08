Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'ye destek veren ABD ordusu Türkiye sınırının dibinde fotoğraf verdikten sonra, bu kez teröristlerle ortak tatbikatı uluslararası medya ile paylaştı.

Zırhlı araçların yanı sıra Amerikan paletli savaş araçlarının da yer aldığı ortak tatbikatın gerçekleştiği yer ise, bu kez Türkiye sınırı değil Irak sınırındaki Deyr-i Zor kırsalıydı.

Agence France-Presse (AFP) haber ajansı foto muhabiri Delil Süleyman, ABD bayraklarının dalgalandığı çok sayıda zırhlı aracı Ebu Haşeb Çölü'nde kuş bakışı fotoğrafladı.

Teröristlerle ABD askerlerinin ortak tatbikatında en dikkat çekici detay ise, karadan havaya Javelin tanksavar füzelerinin kullanılması oldu. Lazer güdümlü Javelinler, omuzdan ateşlenebiliyor.

Irak yerel medyası, ABD ordusunun YPG'li teröristlere güdümlü füzelerin kullanımı konusunda eğitim verdiğini, tatbikatta gerçek mermilerin kullanıldığını yazdı.

Kırsal arazideki bir tepeye Bradley Savaş Aracı'ndan (BFV) ateş açan ABD ordusu, YPG'lilerle birlikte icra ettiği tatbikatı bir diğer terör örgütü DEAŞ'a karşı yaptığını kaydediyor.