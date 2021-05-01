ABD’de lobi çalışmalarına ilişkin haberleri derleyen "Foreign Lobby" adlı sitede yer alan habere göre, YPG/PKK, "Jim Dornan Strategies" adlı firmayla 30 Nisan’dan geçerli olmak üzere anlaştı. Habere göre, anlaşmada adı "Kürt Savunma Güçleri/YPG SDF" şeklinde geçen YPG/PKK, Washington’da "DEAŞ terör örgütüyle mücadelesine" ilişkin lobi çalışmalarını, Cumhuriyetçilere yakın söz konusu firma üzerinden yürütecek. Anlaşma detaylarının yer almadığı haberde, PYD’nin siyasi kolu Suriye Demokratik Konseyi (SDC) adlı yapılanmanın da geçen yaz Washington’da "AF International" adlı lobi firmasıyla bir anlaşma yaptığı kaydedildi.

AA