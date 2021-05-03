Skandalda yeni görüntüler ortaya çıktı! İfade verdiler…

Konak'ta, 29 Nisan günü oruçlu olan İ.E. (14) ve H.K (15), iftar saatine kadar zaman geçirmek için yürüyüşe çıktı. 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı yakınlarına gelen 2 kızın yanına, kendilerinden büyük iki kız yaklaştı. Bu kızlar İ.E. ve H.K.'yi döverken, 3 erkek de yaşananları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Yaklaşık 10 dakika süren kavganın ardından saldırgan kızlar bölgeden ayrıldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekti. Saldırganların çekilen görüntüleri sosyal medyada paylaşıp, fenomen olmaya çalıştıkları ileri sürüldü.

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Çevredekiler durumu polise bildirdi. Hastaneden darp raporu alan İ.E. ve H.K.’nin aileleri saldırganlardan şikayetçi oldu. Bunun üzerine saldırganlar, sosyal medya hesaplarından özür mesajı attı. Saldırgan 2 kızın sosyal medyada daha önce de tanımadıkları kişileri darp ettikleri videoları paylaştıkları öne sürüldü. Yaşanan son olayın ardından da hesaplarını kapattıkları belirtildi.

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PEDAGOG EŞLİĞİNDE İFADELERİ ALINDI

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, şüphelilerin A.Ç. ve B.D. olduğunu belirledi. Yaşları 18'in altında olduğu öğrenilen iki kız, ifade vermek için İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'ne çağrıldı. A.Ç. ve B.D.'nin Çocuk Şube'ye gelerek pedagog eşliğinde ifade verdikleri belirtildi.

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YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

İzmir'in Konak ilçesinde, kendilerinden küçük kız çocuklarını dövüp, görüntüleri sosyal medyada paylaştıkları gerekçesiyle ifadeye çağrılan A.Ç ve B.D.'ye ait olduğu iddia edilen, yeni görüntüleri ortaya çıktı. Geçmiş tarihlerde çekildiği belirtilen görüntülerde A.Ç ve B.D.'nin, başka çocukları da darbettikleri, bu görüntüleri başka çocukların da çektiği görüldü. Öte yandan görüntülerin sosyal medyaya da yayınlandığı belirtildi.

Tolga TAHÇI/ DHA



