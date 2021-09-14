Skandalın belgeseli çekildi: Harvard şebekesi!

Dünyanın en prestijli okulları arasında gösterilen Southern Californa (SC), Stanford, Harvard gibi üniversitelerin adı, büyük bir sahtekarlık skandalına karıştı. Bu okullar öğrencileri akademik başarıdan çok spor, sanat gibi yeteneklerine göre kabul ediyor. Leslie ve John Wilson çifti ile Gamel Abdelaziz ve eşi, çocuklarını rüşvet karşılığında evrakta sahtecilik yaparak bu okullara yerleştirmekle suçlanıyor. İki ailenin yargılandığı dava dün başladı. İddiaya göre Wilson çifti oğullarını SC Üniversitesi’ne yerleştirmek için polo sporcusu gibi gösterdi.

1.7 MİLYON DOLAR

Sporcu başarı belgelerini 220 bin dolara çıkarttırdılar. Aile, kızlarını da Harvard ve Stanford üniversitelerine yerleştirmek için 1.5 milyon dolar ödedi. Eski otel ve kumarhane yöneticisi Abdelaziz de kızını SC Üniversitesi’ne sahte basketbol başarısıyla yerleştirmek için 300 bin dolar ödemekle suçlanıyor. Bu şebekenin başında eğitim danışmanlığı şirketi kuran Rick Singer var. Henüz yargılama başlamadan bu skandalın Netflix’te belgeseli yayınlandı. Wilson çifti Netflix’e dava açtı.

Oyuncular Felicity Huffman ve Lori Loughlin de bu şebekeye karışmıştı. Singer ile anlaşarak kızlarını kürekçi gibi gösterip SC’ye kabul ettirmekten yargılanıp hapse girmişlerdi.