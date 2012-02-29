Skoda 2015 vizyonu için bir adım daha attı. 1.6 dizel motoru Yeti'de sunmaya başlayan Skoda, Green Line adı verdiği seride fiyatları 52.000'den başlatıyor.

Skoda Yeti modeline 3 yeni dizel versiyon ekledi. Yeti Greenline'da 1,6 TDI 105 Hp'lik motor, Start & Stop Sistemi, Fren enerjisi geri kazanım sistemi, geliştirilmiş aero dinamik altyapı ve dönme direnci düşük lastikler kullanılıyor. Bu sayede 4,6 litre ortalama yakıt, 119 g/km CO2 salınımı elde edilmiş.

Konuyla ilgili bilgi veren Ürün Müdürü Ulaş Örs şehirlerarası kullanımda yakıt tüketiminin 4,2 litreye düştüğünü, bir depo yakıt ile 1.300 km'ye çıkabilecek bir menzil sunduklarını belirtti.. Yeti Green Line'ın tüm donanım seviyelerinde start & stop sisteminin kullanıldığını da belirten Örs, bu sistemin Skoda ürün gamında ilk kez kullanıldığını bildirdi. Fren enerjisi geri kazana sisteminin de standart olarak sunulduğunu belirten Örs, bu sistemin 3-4 g/km CO2 azalması ve dolayısıyla yakıt ekonomisi sağladığını belirtti.

Dönme direnci düşük lastikler, yerden yüksekliğin 15,5 cm ile düşük sürtünme katsayısının verdiği aerodinamik kazanımları anlatan Skoda ürün müdürü Örs, ESC'nin ( ESP nin Skoda'da ki adı) Skoda Yeti Green line'ın tüm versiyonlarda standart olduğunu belirtti. Skoda Yeti'nin Green Line versiyonu ile stepnenin standart sunumdan çıkarttıklarını belirten Örs, bununla Yeti'ye hafiflik, 94 litre ekstra bagaj ve yakıt tasarrufu getirildiğini belirtirken, müşterinin istemesi halinde stepnenin ekstra bir ücret ödeyerek alınabileceğini söyledi.

Varioflex koltuklar, Bi-Xenon farlar ve renkli tavan seçenekleri ile Yeti Green Line'ın ayrıcalıklı farkları bulunuyor. Modelin başlangıç versiyonu Active 52.000 TL'den satılacak. Ambition için 56.000 TL, Elegance içinse 61.000 TL'lik fiyat etiketi belirlenmiş.

Skoda Yeti Green Line Active modelinde sürücü ve yolcu hava yastıkları, ESC+ABS+ASR, Ön sis farları ve gündüz farları, Start & Stop sistemi, Kapı İçi Çelik Koruma Barları, Aktif gergili ön emniyet kemerleri, Manuel klima, Yükseklik ve derinlik ayarlı hidrolik direksiyon, Elektrikli ön camlar, Fasılası ayarlanabilir cam silecekleri, Far yükseklik ayarı,Yol bilgisayarı, Yükseklik ayarlı ön koltuklar, Varioflex koltuk sistemi, Radyo/CD/MP3 çalar, Ön bölümde 4 hoparlör, Ön ve arka okuma lambaları, Immobilizer, Uzaktan kumandalı merkezi kilit, Gövde rengi tamponlar, 205/55 R16 lastikler, 16" çelik jantlar ve jant kapakları, Soğutmalı torpido gözü, Gövde rengi kapı kolları ve yan aynalar,Renkli camlar standart sunuluyor.

Skoda Yeti Green Line Ambition modelindeyse Active donanım seçeneğine ek olarak Hill Holder, Yan hava yastıkları, Köşe dönüş özellikli ön sis farları, Alarm, Elektrikli katlanabilir yan aynalar, Arka koltukta 3. Kafalık, Elektrikli arka camlar, Çok fonksiyonlu 3 kollu deri direksiyon, Radyo Swing, Ön kol dayama ve içinde Aux-in soketi, Arkada ekstra 4 hoparlör, Arka park sensörü, Maxi-dot ekran, Yol Bilgisayarı, Gözlük saklama kabı, 16” Moon tipi alaşım jantlar yer alıyor.

Skoda Yeti Green Line Elegance modleindeyse Ambition donanımına ek olarak perde hava yastıkları, AFS sistemli adaptif bi-xenon farlar, Ön far yıkayıcı, Far sensörü, Isıtmalı ön cam suyu püskürtücüleri, Klimatronik, 4 kollu çok fonksiyonlu deri direksiyon, Bolero geniş ekran radyo, Cruise control, Yağmur sensörü, Kendiliğinden kararan dikiz aynası, Sürücü tarafında kararan yan ayna, Sürücü ve ön yolcu koltuğu bel desteği, Koyu renk arka ve yan arka camlar bulunuyor.

Yorum:

Skoda Yeti Green Line'ı İstanbul'dan Sapanca yolunda ilk 80 km'de ve dönüş yolunda otobanda bir süre kullanma imkanı buldum. Skoda, Yeti'nin bu versiyon ile segmentinin en iyi yakıt ve karbon salınımı değerlerine ulaşmasını önemli bir adım olsa da, bu ürün grubunda DSG ve altıncı vites seçeneklerinin olmaması bence büyük eksiklik. Toplantıda sorulan soru üzerine Skoda'nın 6 ileri vites ve DSG almakta hala sıkıntısı olduğunu öğrendim. Green Line'da ayrıca stepnenin olmaması fazladan bir valiz için yer sağlamış olsa da stepnesiz yola çıkar mıyım sorusuna cevabım hayır olacaktır.

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