Skolyoz hastalığı nasıl tedavi edilir?

Omurganın sağa veya sola eğrilmesi sonucu skolyoz oluşur. Skolyoz tedavi yöntemlerinden birinin skolyoza yönelik spesifik egzersiz uygulamaları olduğunu ifade eden Emsey Hastanesi’nde Osteopat Fizyoterapist Büşra Hussain, hastalara skolyoz tedavisine yönelik birçok egzersiz metodları uyguladıklarını söyledi. Özellikle schroth metodunu kullandıklarını belirten Hussain, “Yapılan egzersizlerle duruş çalışması, 3 boyutta düzeltmeler, solunum paterninden ve omurgada core kaslarını kuvvetlendirecek egzersizlerden faydalanıyoruz” diye konuştu.

“AÇIYI DÜZELTMEYE ÇALIŞIYORUZ”

Yetişkinler ile gençlere uygulanan tedaviler arasında farklar olduğunu ifade eden Fizyoterapist Büşra Hussain, “Ergenlerdeki skolyoz teşhisine özellikle önem veriyoruz. Teşhisi mümkün olduğunca erken yaş ve açılarda gerçekleştirmeye özen gösteriyoruz” diye konuştu.

Skolyozun ilerleyici bir hastalık olduğunun altını çizen Hussain, açının ilerleme hızı yavaşladığında, açıyı düzeltmeye çalıştıklarını söyledi. Skolyozda düşük açılarda 3 boyutlu egzersiz tedavisi uyguladıklarını ifade eden Hussain orta dereceli açılarda ise egzersiz ile korse tedavisini bir arada uyguladıklarını, ilerleyen yüksek açılarda ise cerrahi tedavi önerdiklerini belirtti. Hussain, “Skolyoz ilerleyici rahatsızlık olduğu için konservatif tedavi ile hızını kesmeye çalışıyoruz. Eğer bunu kontrol edebiliyorsak açı seviyesini düşürmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

“TEDAVİ YÖNTEMLERİ”

Yetişkinlik dönemindeki skolyozda kişilerde ağrı, hareket kısıtlıkları veya açının artışına bağlı olarak denge kayıpları olabildiğini belirten Osteopat Fizyoterapist Büşra Hussain, çeşitli manuel terapi yöntemleriyle hastadaki ağrıları azaltılıp beraberinde 3 boyutlu skolyoza spesifik egzersizlerle hayat kalitesinin yükseltildiğini söyledi.





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