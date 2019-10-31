Skolyoz nedir, skolyoz belirtileri nelerdir?





Skolyoz nedir?





Skolyoz, sırttan bakıldığı zaman omurgada yana doğru eğirilik anlamına geliyor ve çoğunlukla nedeni bilinmiyor. Gelişim çağındaki çocuklarda daha sık görülen ve nedeni bilinmeyen adolesan idiopatik skolyoz ise toplumda %1 oranında görülüyor. Skolyoz, özellikle büyüme çağıyla bilrlikte ilerleme olasılığı bulunuyor. Omurga eğiriliklerinin en sık raslanan tipi adolesan idiopatik skolyozdur.

Adolesan, çocukluk döneminden sonra, ancak hala gelişim devam ettiği ergenlik dönemi için kullanılan bir ifadedir. Buda adelosanlarda iskelet sisteminin daha tam olgunlaşmamış anlamına gelmektedir. Kız çocuklarında daha sık rastlanan hastalık eğiriliğe daha fazla sebep olmaktadır. Genellikle 10 yaşındaki çocuklar etkilenmektedir.

İdiopatik skolyoz, 10 - 18 yaş arasındaki çocuk ve adolesanların %2 - 3 'ü gibi önemli bir bölümünü kapsamaktadır. İdiopatik skolyozda neden oluştuğunu kesin olarakbilinmemekte ve hastalığın genetil olarak oluştuğu düşünlmektedir.

Adolesan idiopatik skolyoz (AİS) hastalığını çocuğunlukla ilk farkedenler ebeveynler yada hastalardır. Çoğu AİS astalarında fazla belirtiler görülmemektedir. Ancak eğrilik genişlediğinde ağrı ve kaburga anomalileri gibi gözle görülen bozulmalar kendisini belli etmeye başlar.









Skolyozun belirtileri nelerdir?





· Çocuğunuzun omuzları arasında yükseklik farkı varsa

· Sağa ve sola yaslanıyor veya ayakta dümdüz durmakta zorluk çekiyorsa

· Sırtından bakıldığında kürek kemikleri arasında eşitsizlik fark ediliyorsa

· Çocuğunuz öne doğru eğildiğinde sırtının bir tarafı diğerinden daha yüksek görülüyorsa

· Çocuğunuzun kalçaları, iç çamaşırı veya pantolon çizgisi asimetrik şekilde duruyorsa

· Çocuğunuzun yürüme şeklinde bir anormallik olduğunu fark ediyorsanız skolyoz ile karşı karşıya olabilirsiniz.

Erken tanı ve doğru tedavi şekli uygulanması için mutlaka bir uzmana danışın.



