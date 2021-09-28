Skuter kullanıcıları kurallardan habersiz

Son dönemde yollarda sıkça gördüğümüz elektrikli skuterler, (e-scooter) pandemiyle birlikte alternatif bir ulaşım aracı haline geldi. Genellikle kaldırımlarda bağlı bulunan ve mobil uygulamalar üzerinden kiralanan e-skuterlere her yaştan insanın ilgisi var. Kısa mesafelerde avantaj sunan e-skuterleri bireysel kullanım için satın alan da çok. Hal böyle olunca e-skuterler Karayolları Trafik Kanunu’na bile eklendi. Yani trafik kurallarını ihlal eden e-skuter kullanıcılarına trafik cezası uygulanabilmesinin önü açıldı.

ASLINDA YASAK AMA...

Geçtiğimiz nisan ayında ise e-skuter yönetmeliği yayımlandı. Bu düzenlemeye göre; artık neredeyse her yerde karşılaştığımız e-skuterlerin azami hız sınırının 25 kilometre/saat olması gerekiyor. Yine yönetmeliğe göre, 16 yaşından küçükler e-skuter kullanamazken, tek elle skuter kullanımına da izin verilmiyor. En önemlisi ise bir skutere iki kişinin binmesi yasak. Ancak maalesef yasağa rağmen bu kurallara uyulmadığı görülüyor.









İSTANBUL’A ÖZEL SINIR

Skuter kullanımı özellikle İstanbul’da yaygın. İstanbul Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) de geçtiğimiz ağustosta İstanbul’da skuter kullanımına yönelik yeni bir düzenleme yaptı. Buna göre; elektrikli skuterleri 15 yaşından küçüklerin kiralaması yasaklanırken, 25 kilometre (km) olan hız sınırı da 15 km’ye çekildi. Elektrikli skuterlerin tramvay ve metrobüs yollarını kullanması da yine yeni düzenlemeyle engellendi.

CEZA KESİLEBİLİR

İlk zamanlarda daha çok sahil kenarlarında gezinti amaçlı kullanılan skuterler, son dönemlerde yol kenarlarında ve trafikte de yaygınlaştı. Trafik polislerinin ve jandarmanın yani kolluk kuvvetlerinin yasaya uymayanlara ceza kesme yetkisi var ama skuter kullanan vatandaşların çoğu bu konudaki düzenlemeden haberdar değil. Bu da kullanım kurallarına uymamalarına neden oluyor. Istanbul’un neredeyse her yerinde iki kişinin bindiği ya da tek elle kullanılan skuterler görmek mümkün. Peki bu durumda ne kadar ceza kesiliyor? Özel yolu olmasına rağmen araç yoluna giren bisiklet ve skuterlere 314 lira ceza kesilebiliyor. Yine aşırı yük ve ikinci yolcu taşıyanlara da aynı miktarda ceza yazılıyor. 15 yaşını bitirmeyenlere elektrikli skuter kullandıranlara trafik polisi tarafından 144 lira para cezası da uygulanıyor.

KÖR NOKTADAN GELİYOR

E-skuter kullananlara yönelik denetimlerin yeterli olmadığını söylemek de mümkün. Hatta Istanbul’da 10 farklı karakolu arayıp bilgi almaya çalışsak da görevlilerin yaptırım ve cezalarla ilgili yeterli bilgiye sahip olmadığına şahit olduk. Skuterlerin kuralsız kullanımı araç sürücülerini de zorda bırakıyor ve kazalara davetiye çıkarıyor. Araç sürücüleri konuyla ilgili şikayetlerini sıkça dile getiriyor. Kör noktalarından hareket edildiğini söyleyen sürücüler, trafik kurallarına uyulmadığını belirtiyor.

YAYA YOLUNDA SÜRÜLEMEZ

Skuterlerle ilgili düzenlemede yer alan önemli maddeler:

Ayrı bisiklet yolu veya bisiklet şeridi varsa taşıt yolunda sürülemez.

Otoyol, şehirler arası karayolları ve azami hız sınırı 50 km/s üzerinde olan karayollarında kullanılamaz.

İkiden fazlası taşıt yolunun bir şeridinde yan yana olamaz. Yaya yollarında sürülmesi yasak.

Başka bir araca bağlanarak, asılıp tutunarak kullanımı yasak.

izin alınarak yapılan gösteriler dışında, akrobatik hareketler yapılarak sürülemez.

E-skuterde sürücü dışında başka kişiler taşınamaz.

E-skuterde sırtta bulunan kişisel eşya harici yük olamaz. Trafik kurallarına uymayanlara ceza kesilebilir.

Far, kırımızı reflektör ve zil, korna benzeri teçhizat şart.