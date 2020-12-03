Slack 22,7 milyar dolar karşılığında satılıyor

Salesforce'un kurucu ortağı ve CEO'su Marc Benioff satışa ilişkin yaptığı açıklamada, "Salesforce ve Slack birlikte, kurumsal yazılımın geleceğini şekillendirecek ve çalışma şekillerini tamamen değiştirecek. Dünyanın herhangi bir yerinden iş yapılabilecek" dedi.

Slack CEO'su Stewart Butterfield ise satış hakkında, "Kişisel olarak, bunun yazılım tarihindeki en stratejik bir araya gelişi olduğuna inanıyorum. İşe koyulmak için sabırsızlanıyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Konuya göre düzenlenmiş kalıcı sohbet odaları, özel gruplar ve doğrudan mesajlaşma dahil olmak üzere pek çok özelliğe sahip Slack, koronavirüs salgınında pek çok sektörün evden çalışmasının ardından popülerliğini artırmıştı.

Geçen hafta satışa ilişkin çıkan söylentiler Slack'in değerlemesinin 25 milyar dolara yükselmesine sebep olmuştu.