Futbol Slaven Bilic istemesine rağmen F.Bahçe'ye gelemiyor!

Slaven Bilic istemesine rağmen F.Bahçe'ye gelemiyor!

Futbol

Slaven Bilic istemesine rağmen F.Bahçe'ye gelemiyor!

Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı söylenen Slaven Bilic'te son dakika pürüz çıktı. Bilic, mevcut kulübü Beijing Guoan'ı ikna edemediği için çok istemesine rağmen Fenerbahçe'nin teklifini kabul edemedi.

27 Haziran 2021, Pazar 14:15 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'nin yaklaşık 10 gündür görüştüğü Beşiktaş'ın eski hocası Bilic ile prensip anlaşmasına vardığı öğrenilmişti.

Ancak Hırvat teknik adam tüm çabalarına rağmen Çin kulübü Guan'dan izin alamadığı için dün gece saatlerinde Fenerbahçe'nin yaptığı teklifi reddetmek zorunda kaldı.

Çin kulübünün Slaven Bilic'in ayrılığı için tazminat talebi olması dolayısıyla Sarı-Lacivertliler'de Hırvat teknik adam gündem dışı kaldı.

Marco Silva ve Paulo Fonseca gibi isimlerle de anlaşma zeminini oluşturan Ali Koç ve ekibi, yeni yönetimiyle yapacağı ilk toplantıda teknik direktör konusunu karara bağlayacak.

Sabah

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