Futbol Slaven Bilic, West Bromwich'ten her an kovulabilir

Slaven Bilic, West Bromwich'ten her an kovulabilir

Futbol

Slaven Bilic, West Bromwich'ten her an kovulabilir

Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Slaven Bilic için bu sezon işler iyi gitmiyor. West Bromwich Albion'un başındaki Bilic'in takımı, ligdeki 11 maçta 1 galibiyet ve 3 beraberlikle sondan 2. sırada bulunuyor. Son alınan 5-1'lik Crystal Palace mağlubiyeti ise bardağı taşıran son damla oldu.

07 Aralık 2020, Pazartesi 12:02 Son Güncelleme:
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Kendi evinde Crystal Palace'a farklı mağlup olan West Bromwich'te Slaven Bilic, yönetimin kararını bekliyor. 6 puanla 19. sırada bulunan Bromwich'in altında sadece 1 puanlı Sheffield United bulunuyor.

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West Bromwich'ten önce 2015-2017 yılları arasında yine Premier Lig takımlarından West Ham United'ı çalıştıran Bilic, 2.5 sezonluk macerasını kötü bitirmişti.

1.5 yıllık Bromwich kariyeri de bitmek üzere olan Bilic, 2013-2015 arası Beşiktaş'ta görev yapmıştı.

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