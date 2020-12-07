Kendi evinde Crystal Palace'a farklı mağlup olan West Bromwich'te Slaven Bilic, yönetimin kararını bekliyor. 6 puanla 19. sırada bulunan Bromwich'in altında sadece 1 puanlı Sheffield United bulunuyor.

West Bromwich'ten önce 2015-2017 yılları arasında yine Premier Lig takımlarından West Ham United'ı çalıştıran Bilic, 2.5 sezonluk macerasını kötü bitirmişti.

1.5 yıllık Bromwich kariyeri de bitmek üzere olan Bilic, 2013-2015 arası Beşiktaş'ta görev yapmıştı.