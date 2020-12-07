Slaven Bilic, West Bromwich'ten her an kovulabilir
Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Slaven Bilic için bu sezon işler iyi gitmiyor. West Bromwich Albion'un başındaki Bilic'in takımı, ligdeki 11 maçta 1 galibiyet ve 3 beraberlikle sondan 2. sırada bulunuyor. Son alınan 5-1'lik Crystal Palace mağlubiyeti ise bardağı taşıran son damla oldu.
07 Aralık 2020, Pazartesi 12:02 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Kendi evinde Crystal Palace'a farklı mağlup olan West Bromwich'te Slaven Bilic, yönetimin kararını bekliyor. 6 puanla 19. sırada bulunan Bromwich'in altında sadece 1 puanlı Sheffield United bulunuyor.
West Bromwich'ten önce 2015-2017 yılları arasında yine Premier Lig takımlarından West Ham United'ı çalıştıran Bilic, 2.5 sezonluk macerasını kötü bitirmişti.
1.5 yıllık Bromwich kariyeri de bitmek üzere olan Bilic, 2013-2015 arası Beşiktaş'ta görev yapmıştı.
;
Bu Video
İlgini
Çekebilir
BUNLARI DA OKUYUN