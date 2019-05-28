Slimani için Başakşehir iddiası!

Fenerbahçe'nin sezon başında büyük umutlarla transfer ettiği ve bir türlü istenilen performansı göstermeyen Slimani için olay bir iddia ortaya atıldı.

BAŞAKŞEHİR KİRALAMAK İSTİYOR

İstanbul ekibinin, Cezayirli forvet için Leicester City ile görüşmelere başlandığı iddia edildi. Başakşehir'in Slimani'yi kiralamak istediği belirtiliyor.

Slimani, Fenerbahçe'de 25 maçta 5 gol kaydetti. (Fotomaç)



