Slime malzemeleri kullanılarak birbirinden güzel ve farklı renklerde slimelar yapılabilir. Bunun için slime malzemelerini kaliteli seçmek gerekir. Ayrıca slime malzemelerinin miktarı da doğru uygulanmalı.

Çocukların, gençlerin ve yetişkinlerin rahat bir şekilde oynayabilecekleri slime için malzeme seçimi çok önemlidir. Slime malzemeleri eksiksiz bir şekilde alınmalıdır. Evde slime yapabilmek için yarım su bardağı tutkal ve yarım su bardağı sıcak su hazırlanmalıdır. Aynı zamanda gıda boyası da alınmalıdır.

Slime hangi renk yapılmak isteniyor ise o renk gıda boyası kullanılabilir. Aynı zamanda bir yemek kaşığı kadar boraks tozu kullanılmalıdır. Borak tozu yerine deterjan veya sabun da kullanılabilir. Etkili ve kullanışlı bir slime yapabilmek adına boraks tozu kullanmak oldukça yerinde bir tercih olur.

Nerede satılır?

Son günlerde oldukça popüler olan slimeler pek çok yerde satılıyor. Hazır slime alınacak ise internet üzerinden sipariş verilebilir. İnternetten sipariş verildiğinde fiyatlar da değişiklik gösterecektir. Bunun yanı sıra slime çeşitleri kırtasiye ve büyük marketlerden de rahat bir şekilde alınabiliyor. Slime çeşitleri kitabevlerinde ve bazen mahalle bakkallarında da satılabiliyor. Aynı zamanda slime evde de rahatlıklık yapılabilir.

Slime yapımı için malzemeleri doğru ve eksiksiz almak lazım. Boraks tozu genellikle aktarlarda bulunuyor. Boraks tozu yerine deterjan da kullanılabilir. Bu deterjanlar da her markette bulunur. Slime yapılırken kullanılan tutkal ise kırtasiye ve büyük marketlerden alınabilir.

Hazır bir şekilde paketlerde satılan slime hamurlarını evde yapmak da oldukça kolaydır. Slime malzemeleri doğru bir şekilde kullanılmalıdır. Doğru adımlar izlenerek iyi bir slime hamuru yapılabilir.

Evde yapılan slime hamuru hazır satılanlar kadar iyi olacaktır. Evde slime hamuru yaparken öncelikle düz bir ilana örtü örtülerek alan hazırlanmalıdır.

Sonrasında ise bir kabın içerisine bir yemek kaşığı boraks tozu konulur. Boraks tozu yok ise deterjan veya sabun da kullanılabilir. Sonrasında ise bir bardak sıcak su da bu kabın içerisine konulur. Bu karışım ise iyice karıştırılmalıdır. Boraks tozu iyice eriyene kadar karıştırılmalı. Bu karışımın içine ise yarım su bardağı tutkal dökülmelidir. Tüm karışımın içine istenilen renkte gıda boyası konulmalı. Bu şekilde karışım iyice karıştırılarak slime yapılır.

Slime hamuru hazırlamanın püf noktaları

Evde slime hamuru hazırlarken en iyi slime hamurunu elde etmek için bazı detaylara çok dikkat etmek gerekir. Bunun için de bazı püf noktalar bulunuyor. Öncelikle boraks toz, su ve tutkal karışımının içine istenilen renkte gıda boyası eklenir. Bu iyice karıştırılarak slimein renginin tam olarak oturması sağlanır.

Hemen sonrasında ise slime hamurunun kıvamı ayarlanır. Slime hamurunun ne çok sert ne de çok yumuşak olmaması gerekir. Bu nedenle slime hamurunun da doğru şekilde kıvam alması lazım. Eğer yapılan slime hamuru katı olursa sıcak su eklenerek hamur yumuşatılabilir. Aynı şekilde slime hamuru sıvı olur ise içine boraks tozu katılmalıdır. Bu hamura kıvam sağlar.

Slime hamurunun çocuklara faydaları nelerdir?

Günümüzde her çocuk için oldukça önemli olan slime hamurunun sağladığı pek çok yarar var. Hazır olarak satın alınabilen bu hamurlar aynı zamanda evde de yapılabiliyor. Evde çocuklar aileleri ile birlikte slime hamuru hazırlayabiliyorlar. Bu şekilde çocuklar ebeveynleri ile birlikte verimli zaman geçirebiliyorlar.

Bu aktivite aynı zamanda aile ve çocuk arasındaki iletişimi de arttırabiliyor. Aynı zamanda slime hamuru çocuklar üzerinde pozitif bir etki de sağlıyor. Ayrıca çocuklar üzerinde ince motor gelişimi de büyük bir gelişme gösteriyor. Bu oyun sayesinde çocuklardaki el kasları ve tendonlar da gelişiyor.

Slime hamuru yapımı ile birlikte çocukların hayal gücü de gelişiyor. Aynı zamanda çocuklar sakinleşerek yaratıcılıklarını da belirgin şekilde ortaya çıkarıyorlar.







