SMA hastaları için Bilim Kurulu toplanıyor! SMA tarama testleri...
SMA Bilim Kurulu toplanıyor. SMA Bilim Kurulu toplantısında SMS hastaları için tedavi alternatifleri konuşulacak. SMA hastaları için toplantıda ülke genelinde başlatılacak tarama çalışmaları ele alınacak. Saat 15.30’da başlayacak toplantıya Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlık edecek.
02 Aralık 2021, Perşembe 10:09 Son Güncelleme:
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SMA Bilim Kurulu saat 15.30’da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanacak. Toplantıda SMA (Spinal Müsküler Atrofi) hastaları için tedavi alternatifleri ve ülke genelinde başlatılacak tarama çalışmaları ele alınacak.