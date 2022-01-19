SMA hastaları için o ilaç ücretsiz sağlanmaya devam edecek
Tip 1, Tip 2 ve Tip 3 SMA hastaları için 'nusinersen' etkin maddeli ilacın temini ücretsiz olarak sağlanmaya devam edecek. Bakan Bilgin sözleşmenin yenilendiğini duyurdu.
19 Ocak 2022, Çarşamba 16:47 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Bakan Bilgin: "Tip 1, Tip 2 ve Tip 3 SMA hastalarımızın tedavilerinde kullanılan “nusinersen” etkin maddeli ilacın temini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından ücretsiz olarak sağlanmaya devam edecek şekilde sözleşmesi yenilenmiştir." dedi.
Ayrıntılar geliyor...
BUNLARI DA OKUYUN