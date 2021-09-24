SMA hastası Muhammed Yiğit Tezcan isimli bebeğin ailesi, hastalığın tedavisi için geliştirilen ve büyük fayda sağladığı iddia edilen ‘Zolgensma’ isimli ilacın yurtdışından tedariki ve kullanımı istemiyle Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’na başvurdu. Ancak kurum, yapılan başvuruya yanıt vermedi.

Tezcan Ailesi, zımni ret işleminin iptali için Ankara 11. İdare Mahkemesi’ne dava açtı. Sağlık Bakanlığı ile Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanlığı da mahkemeye gönderdiği savunmasında, söz konusu ilacın uzun vadede etkilerinin ortaya konulmadığı gerekçesiyle talebin onaylanmasının henüz mümkün bulunmadığını belirtti. Mahkeme, “İlacın ülkemizde kullanılması için, yurtdışı ilaç kullanımına izin verilmesi istemiyle yapılan başvurunun reddine ilişkin işlemde hukuka ve hakkaniyete uyarlık bulunmamaktadır” dedi.



