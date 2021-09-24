Türkiye SMA'lı 2 bebeğin aileleri açtığı davayı kazandı!

SMA'lı 2 bebeğin aileleri açtığı davayı kazandı!

Türkiye

SMA'lı 2 bebeğin aileleri açtığı davayı kazandı!

SMA hastalığında kullanılan ve yurtdışından tedarik edilen ‘Zolgensma’ adlı ilaçla ilgili Muhammed Yiğit Tezcan isimli bebeğin ailesi, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'na açtığı davayı kazandı. Giresun'da ise, Karavil ailesi, bebekleri için başlatmak istedikleri yardım kampanyasına izin vermeyen Giresun Valiliği'ne dava açmıştı. Bu dava da Karavil ailesi lehine sonuçlandı.

24 Eylül 2021, Cuma 11:10 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

SMA hastası Muhammed Yiğit Tezcan isimli bebeğin ailesi, hastalığın tedavisi için geliştirilen ve büyük fayda sağladığı iddia edilen ‘Zolgensma’ isimli ilacın yurtdışından tedariki ve kullanımı istemiyle Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’na başvurdu. Ancak kurum, yapılan başvuruya yanıt vermedi.

Tezcan Ailesi, zımni ret işleminin iptali için Ankara 11. İdare Mahkemesi’ne dava açtı. Sağlık Bakanlığı ile Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanlığı da mahkemeye gönderdiği savunmasında, söz konusu ilacın uzun vadede etkilerinin ortaya konulmadığı gerekçesiyle talebin onaylanmasının henüz mümkün bulunmadığını belirtti. Mahkeme, “İlacın ülkemizde kullanılması için, yurtdışı ilaç kullanımına izin verilmesi istemiyle yapılan başvurunun reddine ilişkin işlemde hukuka ve hakkaniyete uyarlık bulunmamaktadır” dedi.

İlgili Haberler
Hamilelerde koronavirüs vaka sayısı artıyor! 1 haftada 70 anne adayı...


Yazarlarımızdan
Murat Çelik
Demokrasi, siyaset ve din
Murat Çelik
Hakan Çelik
ABD ile gidiş hayra alamet değil
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
Cemaatler ve yurtlar
Oral Çalışlar
Şirin Sever
Haydi vatandaş görev başına!
Şirin Sever
Banu Şen
Bir şehirden ziyade büyülü bir dünya: Bursa
Banu Şen
Erkut Can
Vallahi Billahi Günaydın...
Erkut Can
Murat Gülderen
Can dostlarınıza akıllı çözümler
Murat Gülderen
Rauf Tamer
Taze oy
Rauf Tamer
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Meteoroloji'den yeni uyarı! Serin ve yağışlı hava sonrası...