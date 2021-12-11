Smart Trade Coin vurgununda dudak uçuklatan rakam!

Thodex ve Vebitcoin’le gündeme gelen Kripto Para dolandırıcılığında bu kez de Smart Trade Coin’in ismi anılmaya başlandı. Dolandırıldıklarını iddia eden çok sayıda kişi savcılığa suç duyurusunda bulundu. Mağdurların avukatlarından Adem Ay’ın savcılığa sunduğu suç duyurusu dilekçesinde, Smart Trade Coin ve şirketle bağlantılı 11 kişi hakkında, ‘bilişim sistemleri aracılığıyla Dolandırıcılık’, ‘nitelikli dolandırıcılık’, ‘yatırım tavsiyesi verme’ suçlarından dava açılması talep edildi. Suç duyurusu dilekçesinde şüphelilerin yaptıkları yönlendirmelerle mağdurları zarara uğrattıkları öne sürüldü. Şüphelilerin insanları ponzi, saadet zinciri, pramit yapı adı altında sisteme kayıt ettikleri ve üye yapılan her kişiden komisyon aldıkları, ayrıca üyelerin gelirlerinden her ay yüzde 5 komisyon kazandıkları iddia edildi.

MARSHALL ADALARI’NDA KURULMUŞ

Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı önünde Smart Trade Coin mağdurlarıyla birlikte açıklama yapan Adem Ay şunları söyledi: “Smart Trade Coin şirketi hakkında en son yapmış olduğumuz savcılık görüşmesinde Marshall Adaları’nda kurulmuş hayali bir posta kutusu olduğu tarafımıza belirtilmiştir. Bununla birlikte ne yazık ki mağdurlar ve mağduriyet de artmaya devam etmektedir. Çünkü Smart Trade Coin şirketinin kendisine ait olan web sitesi halen açık durumdadır. Halen kişiler reklam yapmaya devam etmektedir. Ortalama 2 milyar dolardan bahsediyoruz. Çok yüksek bir meblağ. Müvekkillerin hesaplarında yatırdıkları miktar görünmesine rağmen çekmek istediklerinde dondurulmuş uyarısı yapılıyor ve çekemiyorlar.”

'YATIRIMIMIZI ALDILAR'

Smart Trade Coin mağdurlarından Nimet An, “Bizi dolandıran devlet memurları. Şu anda görevdeler. Bütün yatırımlarımızı aldılar. 4 tane yetimim var, eşim intihar etti. Hem dolandırıldık hem mağdur olduk. 40 bin elden verdim,185 bin lira değerindeki çeyreği de bozdurup elimden aldılar” dedi. Dolandırıcılarla 2016’da tanıştığını söyleyen Kafiye Çelebi ise “O zamanlar 30 bin Dolar verdim. Dairem vardı, satmıştım. Dairenin parasını verdim. Şu andaki kaybım 300 bin dolar. Alabildiğim parayı çıkartabilirim diye bu Smart Trade Coin’i getirdiler. Smart Trade Coin bize şu anda bin dolara sattıkları bot’u 50 bin dolara satıyorlardı o zaman. Çünkü o zaman şöyle anlatmışlardı: ‘1 Bitcoin koyuyorsun ay sonuna kadar 8 tane Bitcoin alıyorsun’ dediler. Mantıklı gelmişti o zaman. Ben de ‘daire alıp kiraya vereceğime yatırayım, buradan alırım’ dedim. Smart Trade Coin’i çıkardılar bize. 12 bin 500 dolar bir kızıma, 12 bin 500 dolar diğer kızıma, bir de küçük oğluma 5 bin dolarlık almıştım. Aşağı yukarı 90 bin dolar para ödedim o zaman. Elimde nakit param vardı ve 5 dairem vardı. Onları sattım. Paranın karşılığında bize Smart Trade Coin verdiler. Aradığım zaman bir türlü telefonlara çıkmadılar” diye konuştu.

'HÂLÂ PARA TOPLUYORLAR'

Avukat Adem Ay, Smart Trade Coin şirketinin halen para toplamaya devam ettiğini iddia ederek, “Smart Trade Coin şirketinin kendisine ait olan Web sitesi hâlâ açık durumdadır. Bu kişiler halen reklam yapıyor. Mağduriyet sayısı ne yazık ki şikâyetlere rağmen artmaya devam edecektir. Buradan soruşturmanın genişletilmesini ve kodlar üzerinden paraların nereye aktarıldığını ve nasıl buraya getirileceği noktasında araştırmanın tam manasıyla yapılması için savcılıklarımızın elini taşın altına koymasını istiyoruz. Toplamda ortalama 2 milyar dolardan bahsediyoruz. Çok yüksek bir meblağ ve Todex bugün gün yüzüne çıkmış ama Smart Trade Coin’in yaptığı şey ne yazık ki gün yüzüne çıkarılmamıştır” diye konuştu.

'TÜM PARAMIZI ALDILAR'

Smart Trade Coin mağdurlarından Nimet An yaşadıklarını şöyle anlattı: “Bizi neden kimse dinlemiyor? 6 aydır şikâyetçi olmuşuz 6 ay içinde hiçbir şey yok . Dolandırıldık. Bizim elimizden bütün yatırımlarımızı aldılar. Benim 4 tane yetimim var, eşim kendini asarak vefat etti. Bu durumda biz ne yapabiliriz? Biz hem dolandırıldık hem de mağdur olduk. Buradan Cumhurbaşkanıma sesleniyorum lütfen sesimizi duysunlar, bize yardımcı olsunlar.” (Hürriyet)