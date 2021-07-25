2017'de piyasaya sürüldüğü günden beri en hızlı büyümesine yaşayan Snapchat, kendi rekorunu kırmayı başardı. Sosyal medya platformu, yılın ikinci çeyreğinde bir önceki yıla göre %23 artış yaşadığını, dünya çapında günlük 293 milyon kullanıcı sayısına ulaştıklarını açıkladı.

Yaşanılan kullanıcı kaybının önüne geçebilmeyi başaran şirket, günlük kullanıcı sayısını 293 milyona çıkartırken %23’lük bir büyüme göstererek son beş yılın en yüksek rakamına ulaştı.

Bu yıl sosyal medya uygulamaları arasında kaydedilen en hızlı gelir artışını gösteren Snapchat, gelirini ikiye katlayarak 982 milyon dolar kazandı. Snapchat CEO’su Evan Spiegel, uygulamanın kullanıcılar tarafından açık havada daha çok kullanıldığını ve yasakların hafifletilmesinin uygulama için büyük bir büyüme sağladığını düşünüyor.

Twitter ise genel hisse değerlerinde %5’e varan bir artış yaşarken, kazancını geçen yıla kıyasla %74 artış ile 1,19 milyar dolara çıkardı. Aylık kullanıcı sayısını 206 milyona ulaştıran şirket, güncel haber ve son olaylar hakkında bilgi almak isteyen kullanıcıların da katılımıyla yıldan yıla %11’lik bir büyüme gösterdi.