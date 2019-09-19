Snapchat, 3 boyutlu kamera özelliğini kullanıma sundu

Snapchat, kullanıcılarına 3D Kamera Modu'yla selfie çekip paylaşmayı mümkün kılan yeni bir özellik sundu.

19 Eylül 2019, Perşembe 11:49 Son Güncelleme:
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Snapchat, 3 boyutlu kamera özelliğini kullanıma sundu

posta.com.tr/teknoloji


3D Kamera Modu görüntüye derinlik katan ve fotoğraflara değişik çerçeveleri, aksesuarları, başlıkları farklı derinliklerde katmayı sağlayan bir özellik. Kamera döndürüldüğünde açıya göre değişen görüntüler de elde edilebiliyor.

VR gözlük görüntüsü oluşturan Snapchat modu, sadece iPhone X ve daha üst modellerde çalışacak. Bütün kullanıcılar 3 boyutlu kamerayla çekilen görselleri görüntüleyebilecek olsa da sadece iPhone X ve üstü modellerde kamera aktif olacak. Bunun nedeni ise yüz tanıma sisteminin de temelini oluşturan 3 boyutlu derinlik algısı özelliğinin iPhone X'le beraber gelmiş olması.

Bu özelliği kullanmak için Snapchat'in son güncellemesini indirmek ve uygulama menüsünde 3D seçeneğini seçmek yeterli

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