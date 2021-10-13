“Snapchat çöktü mü, neden açılmıyor?” sorusu son saatlerde trendler arasındaki yerini aldı. Alınan ilk bilgilere göre dünya genelinde pek çok kullanıcı sosyal medya uygulaması Snapchat’e erişim sağlayamıyor. Konuya ilişkin merak ederken, 13 Ekim Snapchat erişim sorununa yönelik ilk açıklama geldi..

SNAPCHAT ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN AÇILMIYOR?

Sosyal paylaşım sitesi Snapchat’teki ilk erişim sorunu saat 14.33 sularında yaşanmaya başlandı. Hesaplarına giriş yapamayan kullanıcılar, sorunun geçmesini beklerken, saat 15:48 itibariyle uygulamaya erişim sağlayamayanların sayısı da büyük kitlelere ulaştı.

Uygulamadaki çökmenin genellikle yurt dışında olduğu gözlenirken, yine Türkiye’de de pek çok kullanıcı Snapchat erişim sorununun çözümünü bekliyor.

13 EKİM SNAPCHAT ERİŞİM SORUNU AÇIKLAMASI

13 Ekim tarihinde gerçekleşen erişim sorununa yönelik ilk açıklama da fazla geçmeden geldi. Snapchat'ten yapılan açıklamada "Bazı Snapchat kullanıcılarının şu anda uygulamayı kullanırken sorun yaşadığının farkındayız - sıkı durun, araştırıyoruz!" ifadeleri kullanıldı.