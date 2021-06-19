Snapchat, uygulamadaki hız filtresini, trafik kazalarına sebebiyet verdiği için kaldırma kararı aldı. Snapchat’in ana şirketi Snap’in bir sözcüsü yaptığı açıklamada, “Hiçbir şey Snapchat topluluğumuzun güvenliğinden daha önemli değildir ve daha önce sürüş hızlarında filtreyi devre dışı bırakmıştık” dedi. “Bugünkü çıkartma Snapchat kullanıcıları tarafından neredeyse hiç kullanılmamaktadır ve bunun ışığında onu tamamen kaldırıyoruz” dedi.

Snapchat, aslında hız filtresini kaldırmadan önce bazı özellikler de eklemişti. Söz konusu yeniliklerle beraber hız göstergesi daha az belirgin bir hale getirildi. Kullanıcılara bazı uyarılar da gösterilmeye başlandı. Ayrıca Snapchat gösterilen maksimum hız için de limit getirdi. Bu bağlamda filtrenin kullanıldığı durumlarda yakalanan maksimum hız sınırı 56 km’ye çekildi.



