Snapchat, güvenlik nedeniyle popüler hız filtresini uygulamadan kaldırdı
Snapchat, popüler olan hız filtresini uygulamadan kaldırıyor. Snapchat’in 2013 yılında tanıttığı hız filtresi, kullanıcıların ne kadar hızlı hareket ettiklerini paylaşmalarına olanak tanıyordu. Ancak söz konusu filtrenin hıza ve kontrolsüz sürüşe teşvik ettiği sebebiyle kaldırıldığı söyleniyor.
19 Haziran 2021, Cumartesi 14:27 Son Güncelleme:
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Snapchat, uygulamadaki hız filtresini, trafik kazalarına sebebiyet verdiği için kaldırma kararı aldı. Snapchat’in ana şirketi Snap’in bir sözcüsü yaptığı açıklamada, “Hiçbir şey Snapchat topluluğumuzun güvenliğinden daha önemli değildir ve daha önce sürüş hızlarında filtreyi devre dışı bırakmıştık” dedi. “Bugünkü çıkartma Snapchat kullanıcıları tarafından neredeyse hiç kullanılmamaktadır ve bunun ışığında onu tamamen kaldırıyoruz” dedi.
Snapchat, aslında hız filtresini kaldırmadan önce bazı özellikler de eklemişti. Söz konusu yeniliklerle beraber hız göstergesi daha az belirgin bir hale getirildi. Kullanıcılara bazı uyarılar da gösterilmeye başlandı. Ayrıca Snapchat gösterilen maksimum hız için de limit getirdi. Bu bağlamda filtrenin kullanıldığı durumlarda yakalanan maksimum hız sınırı 56 km’ye çekildi.