Snapchat, Scan özelliğiyle gerçek dünyayı taramanıza izin verecek

Snap’in kamera ürün müdürü Eva Zhan, yeni güncelleme hakkında “Snapchat’ın kamerasının ileriye dönük önceliklerinden birinin kesinlikle Scan olacağını düşünüyoruz. Uzun vadede, kameranın bugün yapabileceğinden çok daha fazlasını yaptığını görüyoruz” dedi.

Scan, Snapchat kullanıcılarının uygulama içi kamerayla bitkileri ve müziği tanımlamasına, matematik problemlerini çözmesine ve yiyecek ve şarap etiketlerini taramasına olanak tanıyor. Güncellemenin kullanıma sunulmasıyla birlikte, kamera her açıldığında “scan” işlevi görüyor.

Snapchat, kamerayı giyim eşyalarına doğrultarak kıyafet alışverişi yapabilme özelliğini de sunacak. Bunun yanı sıra çevrenize göre artırılmış gerçeklik lensleri ve müziğin bir kombinasyonunu önerecek Camera Shortcuts, yani Kamera Kısayolları da ekliyor. Örneğin, kamerayı evcil hayvanınıza doğrultmak, köpeklerle çalışmak için tasarlanmış AR lensleri ve klibinizle uyumlu müzik önerebilir.