Onur Binay/posta.com.tr

Evan Spiegel sosyal medya hakkında bir iki şey biliyor. Sekiz yıldır, şirketi Snapchat, bu alanda devleri kovalıyor. Ve şimdiyse video uygulaması TikTok'un, Messenger, WhatsApp veya WeChat gibi sohbet platformlarını dahil etmiyorsanız Instagram'ı dünyanın üçüncü büyük sosyal uygulaması olarak tahttan çıkarma potansiyeline sahip olduğunu düşünüyor.

Spiegel, son zamanlarda popüler sosyal medya uygulamalarından biri olan TikTok’u çok sevdiğini, hayranı olduğunu ve yakın bir zamanda Instagram’ı geçebileceğini söyledi. Buna sebep olarak Spiegel, TikTok’un yetenek odaklı, Instagram’ın ise durum odaklı olduğunu bu yüzden TikTok’un çok daha ilgi çekici olduğunu söyledi. Belki de Snapchat geliştirmelerini yetenek sergileme odaklı yapabilir. TikTok, 2019 yılında zaten Instagram’ın indirme sayılarını geçmişti.

Spiegel, kullanıcıların sosyal statüden ziyade yeteneklerini göstermek için TikTok'ta içerik oluşturduğunu söyledi ve bunun Instagram'ı geçmenin anahtarı olabileceğini belirtti.

CEO, “Bence bu kesinlikle mümkün çünkü bu yetenek tabanlı içerik genellikle durum tabanlı içerikten daha ilginç” dedi.

Instagram, eğilime karşı koymak için elinden geleni yapıyor ve son zamanlarda ünlüleri değil, içeriği takdir eden bir ortamı teşvik etmek için yayınlardaki beğeni gibi sayıları ortadan kaldıracağına karar verdi.

TikTok, 2019'da en çok indirilen sosyal medya uygulamaları listesinde Instagramı geçti. Aylık aktif kullanıcılar, her ikisinde de bir milyar civarında. Spiegel'in Snapchat’i ise geçtiğimiz yılı 210 milyon günlük aktif kullanıcı sayısı ile kapatmıştı.