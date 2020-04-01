Snapchat'in en yeni lens seti, sosyal mesafenin önemini hatırlatıyor. Uygulama, Dünya Sağlık Örgütü ile işbirliği içinde oluşturulan ve kullanıcılara nasıl sağlıklı kalacağına dair ipuçları sunmak için artırılmış gerçeklik kullanan iki yeni lens tanıttı.

"Sosyal Mesafem" etiketli lens, kullanıcıları "sosyal mesafeyi uygulamaya" teşvik eder. DSÖ ve diğer sağlık kuruluşları tarafından önerilen gerekli alanı görselleştirmeye yardımcı olmak için sahada bir AR dairesi oluşturuluyor. Başka bir lens, el yıkama, evde kalma ve yüzünüze dokunmamanın önemi hakkında animasyonlu hatırlatıcılarla birlikte geliyor. Her iki lens de DSÖ'nün web sitesine ek güvenlik ipuçları ile bağlanıyor.

Yeni lensler, Snapchat’in daha önce hazırladığı corona virüs filtrelerine dayanıyor. En son olarak AR lensleri , geçmişte Snap'ten gördüğümüz kadar teknik olarak etkileyici olmasa da, şirketin kullanıcılarına önemli sağlık bilgileri sunmak için kamera platformunu nasıl kullandığını gösteriyorlar.