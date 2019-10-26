Sneijder’in hayatı kitap oluyor
Galatasaray’ın eski futbolcusu Wesley Sneijder, yeni bir sözleşmeye imza attı ancak bu sefer transfer için değil; kitap için!
Aktif futbolu geçen sezonun sonunda bırakan ve son olarak kilolarıyla gündeme gelen Hollandalı futbolcu Wesley Sneijder'ın hayatı kitap oluyor.
Ülkesinde bir yayıneviyle anlaşan Sneijder’in, sözleşmeye imza atarken çekilmiş fotoğrafı yayınevi tarafından yayınlandı.
Yıldız futbolcunun biyografisini Kees Jansma isimli eski futbolcu ve spor sunucusu yazacak.
‘Biyografisi için çok heyecanlıyız’
Wesley Sneijder’in kitabın yazarıyla birlikte masada imza atarken çekilmiş fotoğrafları için yayınevi tarafından, ‘Sözleşme resmen imzalandı, mürekkep kurudu. Sneijder’in biyografisi için çok heyecanlıyız’ denildi.