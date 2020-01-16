Soba kullanmayı sevenler ve tutkunlarının yeniden eski sisteme dönüp evlerinde veya mekanlarda soba kurmaları, soba kullanımını tarihte bırakmamış oluyor. Sizde soba kurmak istiyorsanız ve soba nasıl kurulur merak ediyorsanız "soba nasıl kurulur" haberimize göz atın.

Soba nasıl kurulur?

Odun sobası kurulurken dikkat edilmesi gereken hususlar vardır. Bacanın çatıdan en az 1 metre yüksekte olması gerekiyor ve bacaya başlık takılması gerkiyor. Soba kurulurken konumunun iyi belirlenmesi ve kurulan odadaki baca çıkışına olan mesafenin bilinmesi gerekiyor. Sobanın konumunu belirlerken eşyalara yakın olmaması önemli bir husus. Soba boruları ve dirsekleri tavana yakın bir şekilde yürütülmelidir. Sobadan takmaya başladığınız boruları tavana değdirmeden fakat tavana en yakın mesafeden götürerek dönme noktalarına soba dirseklerinden eklemelisiniz. Boruların ve dirseklerin birbirine iyice oturduğundan emin olun ve birleşim yerlerini alimnyum folyo ile sarın.

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