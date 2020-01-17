Doğal gaz yaygınlaştıktan sonra soba kullanımı ciddi miktarda azalsa da günümüzde soba kullanımı trend haline geldi ve tekrar soba kullanılmaya başlandı. Soba nasıl yakılır bilmek istiyor ve odun sobası yakma yöntemlerini öğrenmek istiyorsanız "soba nasıl yakılır, odun sobası yakma yöntemleri" detaylar haberimizde.

Soba nasıl yakılır? Odun sobası yakma yöntemleri

Soba yakarken odun, çıra, kuru talaş ve kibrit işinizi bir hayli kolaylaştıracaktır. Sobanızın içinde kül varsa bunları temizlemeniz gerekir. Sobayı üst bölümden yakmak sobadan daha kaliteli bir ısı almanızı sağlayacaktır. Odun sobasını yakarken alt ve üst kapakların ikisini de açın. Odunlarınızı yanacak şekilde sıralayın ve aralarında çıra ve talaş serpiştirin. Sobayı yakarken her zaman için üst bölümden tutuşturun. Kibriti yakıp talaş ve çıraların olduğu bölüme bırakın ve odunlar alev almaya başladığında sobanın kapağını kapatın.

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