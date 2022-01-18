Türkiye Soba yakmaya çalışan 2 kardeş dehşeti yaşadı

Soba yakmaya çalışan 2 kardeş dehşeti yaşadı

Türkiye

Soba yakmaya çalışan 2 kardeş dehşeti yaşadı

Arnavutköy'de soba yakmaya çalışan 2 kardeş, sobanın aniden parlamasıyla alevler içinde kaldı. İki kardeşin yardım çığlıklarına komşuları koştu.

18 Ocak 2022, Salı 09:51 Son Güncelleme:
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Arnavutköy'de iki kardeş, yakmaya çalıştıkları kömür sobasının bir anda parlamasıyla alevlerin içinde kaldı. Kendi imkanlarıyla tutuşan kıyafetlerindeki alevleri söndürmeyi başaran iki kardeşte ciddi yanıklar oluştu.

Olay, dün saat 17.00'da sıralarında İmrahor Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 20 yaşındaki Beyza K. ve 15 yaşındaki kardeşi Belinay K., ısınmak için evdeki kömür sobasını yakmaya çalıştı.



YARDIM ÇIĞLIKLARINA KOŞTULAR

İki kardeş, sobanın parlamasıyla bir anda alevlerin içinde kaldı. Üzerlerindeki kıyafetlere sıçrayan alevler iki kardeşin yaralanmasına sebep oldu. Kendi imkanlarıyla alevleri söndüren iki kardeşin yardım çığlıklarına komşuları koştu. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, sobadaki alevlere müdahale ederek olası bir yangının önüne geçerken, vücutlarında ciddi yanıklar oluşan 2 kız kardeş sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü. İki kardeşin hastanedeki tedavisi sürüyor.

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