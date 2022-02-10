Türkiye Sobadan sızan gazdan öldü! Eşi ile gelini hastaneye kaldırıldı

Sobadan sızan gazdan öldü! Eşi ile gelini hastaneye kaldırıldı

Türkiye

Sobadan sızan gazdan öldü! Eşi ile gelini hastaneye kaldırıldı

Afyonkarahisar'da sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen 74 yaşındaki Hasan Hüseyin Şener hayatını kaybetti. Eşi Selver Şener ile gelini Döndü Şener ise hastanede tedaviye alındı.

10 Şubat 2022, Perşembe 10:20 Son Güncelleme:
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Afyonkarahisar'ın Özburun beldesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Selver ve Hasan Hüseyin Şener'e ulaşamayan yakınları, gittikleri evde, çifti ve gelinlerini yerde hareketsiz yatarken buldu.

İhbar üzerine eve sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Hasan Hüseyin Şener'in, sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenerek yaşamını yitirdiğini belirledi. 



Gazdan etkilenen eşi Selver Şener ile gelini Döndü Şener de Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. 

Hasan Hüseyin Şener'in cansız bedeni ise savcının incelemesinin ardından Bolvadin Devlet Hastanesi'nin morguna gönderildi. Otopsi işlemleri sonrası Hasan Hüseyin Şener'in cenazesi, defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Tedaviye alınan Selver Şener ile gelini Döndü Şener'in sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi.

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