Türkiye Sobadan zehirlenen koca öldü, eşi hastanelik oldu

Sobadan zehirlenen koca öldü, eşi hastanelik oldu

Türkiye

Sobadan zehirlenen koca öldü, eşi hastanelik oldu

Ankara'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 64 yaşındaki Hüseyin Şan hayatını kaybederken, 66 yaşındaki eşi Ayşe Şan ise tedaviye alındı. Tedaviye alınan Şan’ın da sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

22 Şubat 2022, Salı 17:02 Son Güncelleme:
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Ankara'nın Çubuk ilçesine bağlı Taşpınar Mahallesi'nde tek katlı evde yaşayan Hüseyin Şan ve Ayşe Şan'dan haber alamayan yakınları, çiftin evine gitti. Eve giren yakınları çifti hareketsiz yerde yatarken buldu.

İhbar üzerine eve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Hüseyin Şan'ın sobadan sızan karbonmonoksit gazından hayatını kaybettiği belirlendi. 

Baygın haldeki 1 çocuk annesi Ayşe Şan ise evde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan Şan’ın da sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

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