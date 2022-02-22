Sobadan zehirlenen koca öldü, eşi hastanelik oldu

Ankara'nın Çubuk ilçesine bağlı Taşpınar Mahallesi'nde tek katlı evde yaşayan Hüseyin Şan ve Ayşe Şan'dan haber alamayan yakınları, çiftin evine gitti. Eve giren yakınları çifti hareketsiz yerde yatarken buldu.

İhbar üzerine eve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Hüseyin Şan'ın sobadan sızan karbonmonoksit gazından hayatını kaybettiği belirlendi.

Baygın haldeki 1 çocuk annesi Ayşe Şan ise evde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan Şan’ın da sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.