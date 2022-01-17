Türkiye Sobadan zehirlenen Neslihan toprağa verildi

Sobadan zehirlenen Neslihan toprağa verildi

Türkiye

Sobadan zehirlenen Neslihan toprağa verildi

Niğde'de sobadan sızan karbonmonoksit gazıyla zehirlenerek hayatını kaybeden 21 yaşındaki Neslihan Üzümcü, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

17 Ocak 2022, Pazartesi 16:36 Son Güncelleme:
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Niğde'nin Çamardı ilçesine bağlı Celaller köyünde meydana gelen olayda Çamardı Belediyesi'nin MHP'li Meclis Üyesi Abidin Üzümcü, sabah saatlerinde aynı odada uyuyan kızı Neslihan ile oğlu Ömer'in hareketsiz yattığını fark edince, sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi.

Eve gelen sağlık ekipleri, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencisi Neslihan'ın kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazıyla zehirlenerek hayatını kaybettiğini, Ömer'in ise durumunun kritik olduğunu belirledi. Neslihan'ın cansız bedeni morga kaldırılırken, Ömer ise Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü.

TOPRAĞA VERİLDİ

Ömer Üzümcü'nün durumunun iyiye gittiği öğrenilirken, ailesinin sabah saatlerinde teslim aldığı Neslihan Üzümcü'nün cenazesi, Çamardı ilçesi Celaller köyüne getirildi. Üzümcü'nün cenazesine MHP İl Başkanı Cumali İnce, MYK Başkanı Emrullah Türe, Merkez İlçe Başkanı Abidin Kuyucu, Çamardı ilçe Başkanı Duran Kaplan, MHP il ve ilçe teşkilatı üyeleri, ailesi ve vatandaşlar katıldı. Neslihan Üzümcü, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Andaç ARSLANPAY- Ali KADI/DHA

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