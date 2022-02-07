Türkiye Sobayı tinerle yakmak isterken kendini yaktı

Sobayı tinerle yakmak isterken kendini yaktı

Türkiye

Sobayı tinerle yakmak isterken kendini yaktı

Konya'da yaşayan 25 yaşındaki Okur Doğan, ziyarete gittiği arkadaşının iş yerinde, sobaya döktüğü tinerin parlaması sonucu elinden ve yüzünden yaralandı.

07 Şubat 2022, Pazartesi 14:04 Son Güncelleme:
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Konya'nın Fatih Mahallesi'nde bulunan Eski Sanayi Sitesi’nde meydana gelen olayda, Okur Doğan, ziyarete gittiği arkadaşının iş yerinde sobayı tinerle yakmak istedi.



Bu sırada tiner parladı, Doğan’ın elinde ve yüzünde yanıklar oluştu. Alevler tamir için bekletilen hafif ticari araca da sıçradı. İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık görevlisi sevk edildi.

Okur Doğan, ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Hafif ticari araç kullanılmaz hale geldi.

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