Sobeee! Mısır tarlaları arasına ekilmiş kenevirler drone ile tespit edildi

Sobeee! Mısır tarlaları arasına ekilmiş kenevirler drone ile tespit edildi Konya'nın Karapınar ve Çumra ilçesinde mısır tarlalarına ekilmiş 400 kök Hint keneviri drone ile tespit edildi.