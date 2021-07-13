Şöbiyet tatlısı tarifi ve yapılışı: Şöbiyet tatlısı nasıl yapılır?
Gaziantep yöresinin en sevilen lezzetlerinden biri olan şöbiyet tatlısı tarifi birçok kişinin favori lezzeti. Tadına hayran kalacağınınız şöbiyet tatlısını evinizde yapabilirisiniz. Peki, şöbiyet tatlısı nasıl yapılır? Kaç dakikada pişer? Her lokmasında ayrı lezzet bulacağınız şöbiyet tatlısı tarifi, yapılışı, malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...
13 Temmuz 2021, Salı 13:20 Son Güncelleme:
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Yöresel baklava sevenlerin asla hayır diyemeyeceği şöbiyet tatlısı kendine hayran bırakıyor. Evde şöbiyet tatlısı hazırlamak isteyenler "şöbiyet tatlısı nasıl yapılır?" merak ediyor. Şöbiyet tatlısı tarifi, yapılışı, malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...
ŞÖBİYET TATLISI TARİFİ
Şöbiyet tatlısı malzemeleri
- Bir adet yumurta
- Bir su bardağı süt
- Yarım su bardağı sıvı yağ
- Çay kaşığının ucuyla tuz
- Bir tatlı kaşığı kabartma tozu
- Bir yemek kaşığı limon suyu
- Dört su bardağı un
Açmak için:
- Bir – bir buçuk su bardağı buğday nişastası
Üzerine dökmek için:
- 150 gram tereyağı
- Yarım çay bardağı sıvı yağ
Şöbiyet kaymağı (iç kreması):
- Bir buçuk su bardağı süt
- İki silme yemek kaşığı irmik
- İki silme yemek kaşığı toz şeker
- Bir tatlı kaşığı vanilya
Şöbiyet şerbeti:
- İki buçuk bardak su
- İki buçuk bardak toz şeker
- Bir – iki damla limon suyu
Süslemek için:
- Toz Antep fıstığı
Önce sıvı malzemeler (süt, sıvı yağ, limon suyu ve yumurta) tuz ile beraber hafifçe karıştırılır. Sıvı malzemelerin üzerine bir miktar un konulur. Üzerine kabartma tozu serpiştirilir. Kalan un yavaş yavaş eklenerek hamur yoğrulur.
Yoğurma kabında kendini toparlayan hamur hafif unlanmış tezgâh üzerine alınarak özleşene kadar yoğrulur. Limon büyüklüğünde bezelere ayrılır. Bezeler unlanmış bir tepsiye aralıklı olarak dizilerek üzeri bir bezle örtülür ve bir saat kadar dinlendirilir. Daha kolay açılmaları için istenirse nişastalanan bezeler akşamdan buzdolabına alınıp sabahleyin açılabilir.
Bu arada iç krema hazırlanır. Tencereye süt, şeker ve irmik konulur. Sürekli karıştırılarak katılaşana kadar pişirilir. Ocaktan alınırken üzerine vanilya eklenerek karıştırılır ve soğumaya bırakılır. Krema sıcakken biraz sulu gibi gözükse de soğuyunca irmik yardımıyla bir miktar daha katılaşacaktır.
Bezeler nişasta yardımıyla yemek tabağı büyüklüğünde açılır. Aralarına nişasta serpiştirilerek on beze üst üste konulur. Tek yufka halinde açılabildiği kadar açılır. Bir kenarı on santim büyüklüğünde kareler ayrılır.
Karelerin bir kenarına pişirilip soğutulan irmikli kremadan bir tatlı kaşığı kadar konulur. Diğer kenar üçgen olacak şekilde kremanın üzerine doğru kapatılır. Uçlar hafifçe bastırılarak birleştirilir. Bütün kareler aynı şekilde hazırlanır.
Yağlanmış fırın tepsisine hamurlar sırt sırta gelecek şekilde yerleştirilir. Üzerlerine eritilip sıvı yağ ile birleştirilen tereyağı kızgın haldeyken gezdirilir. Tereyağı eritilirken harlı ateş kullanılırsa yağ yanabilir. Ayrıca bu yağın hamurların her tarafına değmesine itina gösterilmelidir. Tereyağı süzülmüş olmalıdır. Sade yağ kullanımı tercih edilmelidir. Süzülmeden kullanılırsa piştikten sonra üzerinde siyah parçacıklar çıkacaktır.
Önceden ısıtılmış 170 derecede fırında pembeleşene kadar 20 - 25 dakika pişirilir. Bu sırada şeker, limon suyu ve su karıştırılıp kaynatılarak şerbet hazırlanır ve soğumaya bırakılır.
Fırından çıkan tatlılar tamamen soğuduktan sonra üzerine ılık şerbet dökülür. Şöbiyet Tatlısı şerbetini çekince üzeri toz Antep fıstığı ile süslenerek yanında dondurma ile servis edilir.