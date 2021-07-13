Şöbiyet tatlısı tarifi ve yapılışı: Şöbiyet tatlısı nasıl yapılır?

Yöresel baklava sevenlerin asla hayır diyemeyeceği şöbiyet tatlısı kendine hayran bırakıyor. Evde şöbiyet tatlısı hazırlamak isteyenler "şöbiyet tatlısı nasıl yapılır?" merak ediyor. Şöbiyet tatlısı tarifi, yapılışı, malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...

ŞÖBİYET TATLISI TARİFİ

Şöbiyet tatlısı malzemeleri

Bir adet yumurta

Bir su bardağı süt

Yarım su bardağı sıvı yağ

Çay kaşığının ucuyla tuz

Bir tatlı kaşığı kabartma tozu

Bir yemek kaşığı limon suyu

Dört su bardağı un

Açmak için:

Bir – bir buçuk su bardağı buğday nişastası

Üzerine dökmek için:

150 gram tereyağı

Yarım çay bardağı sıvı yağ

Şöbiyet kaymağı (iç kreması):

Bir buçuk su bardağı süt

İki silme yemek kaşığı irmik

İki silme yemek kaşığı toz şeker

Bir tatlı kaşığı vanilya

Şöbiyet şerbeti:

İki buçuk bardak su

İki buçuk bardak toz şeker

Bir – iki damla limon suyu

Süslemek için:

Toz Antep fıstığı

Şöbiyet tatlısı yapılışı

Önce sıvı malzemeler (süt, sıvı yağ, limon suyu ve yumurta) tuz ile beraber hafifçe karıştırılır. Sıvı malzemelerin üzerine bir miktar un konulur. Üzerine kabartma tozu serpiştirilir. Kalan un yavaş yavaş eklenerek hamur yoğrulur.

Yoğurma kabında kendini toparlayan hamur hafif unlanmış tezgâh üzerine alınarak özleşene kadar yoğrulur. Limon büyüklüğünde bezelere ayrılır. Bezeler unlanmış bir tepsiye aralıklı olarak dizilerek üzeri bir bezle örtülür ve bir saat kadar dinlendirilir. Daha kolay açılmaları için istenirse nişastalanan bezeler akşamdan buzdolabına alınıp sabahleyin açılabilir.

Bu arada iç krema hazırlanır. Tencereye süt, şeker ve irmik konulur. Sürekli karıştırılarak katılaşana kadar pişirilir. Ocaktan alınırken üzerine vanilya eklenerek karıştırılır ve soğumaya bırakılır. Krema sıcakken biraz sulu gibi gözükse de soğuyunca irmik yardımıyla bir miktar daha katılaşacaktır.

Bezeler nişasta yardımıyla yemek tabağı büyüklüğünde açılır. Aralarına nişasta serpiştirilerek on beze üst üste konulur. Tek yufka halinde açılabildiği kadar açılır. Bir kenarı on santim büyüklüğünde kareler ayrılır.

Karelerin bir kenarına pişirilip soğutulan irmikli kremadan bir tatlı kaşığı kadar konulur. Diğer kenar üçgen olacak şekilde kremanın üzerine doğru kapatılır. Uçlar hafifçe bastırılarak birleştirilir. Bütün kareler aynı şekilde hazırlanır.

Yağlanmış fırın tepsisine hamurlar sırt sırta gelecek şekilde yerleştirilir. Üzerlerine eritilip sıvı yağ ile birleştirilen tereyağı kızgın haldeyken gezdirilir. Tereyağı eritilirken harlı ateş kullanılırsa yağ yanabilir. Ayrıca bu yağın hamurların her tarafına değmesine itina gösterilmelidir. Tereyağı süzülmüş olmalıdır. Sade yağ kullanımı tercih edilmelidir. Süzülmeden kullanılırsa piştikten sonra üzerinde siyah parçacıklar çıkacaktır.

Önceden ısıtılmış 170 derecede fırında pembeleşene kadar 20 - 25 dakika pişirilir. Bu sırada şeker, limon suyu ve su karıştırılıp kaynatılarak şerbet hazırlanır ve soğumaya bırakılır.

Fırından çıkan tatlılar tamamen soğuduktan sonra üzerine ılık şerbet dökülür. Şöbiyet Tatlısı şerbetini çekince üzeri toz Antep fıstığı ile süslenerek yanında dondurma ile servis edilir.



