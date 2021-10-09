Soccer Manager 2022 mobil cihazlar için çıkışını yaptı

Kullanıcılar Soccer Manager 2022’ye şu anda App Store ve Google Play üzerinden ücretsiz bir şekilde erişilebiliyor.

Dünyanın dört bir yanındaki 33 ülkeden 800’den fazla takım arasından seçim yap ve en iyi oyunculardan oluşan 11’ini oluşturup ve yönetebilirsiniz. Bir futbol menajeri olarak, kulübünü tüm yönleriyle kontrol edeceksiniz. Bu futbol oyununda antrenmanları planlamak, kulüp tesislerini geliştirmek, transferler, kadro seçimi, forma numaralarını belirlemek ve futbol takım oyunu taktiklerini belirlemek görevlerin arasında bulunuyor.

Soccer Manager 2022 özellikleri şu şekilde:

Futbol Menajerlik Oyunu

33 ülkeden 800’den fazla kulüp arasından seçimini yap.

Benzersiz 3 boyutlu animasyonlarla futbol stadyumunu ve tesisleri geliştir.

Kulüp tesislerinde en yetenekli oyuncuları geliştir.

Futbol menajerliğinde elde edeceğiniz başarının karşılığında en önemli takımlardan alacağın tekliflerle menajerlik kariyerinde ilerle.

Futbol Takım Oluşturucusu

Futbol yıldızlarını al ve sat: kapsamlı transfer piyasasında kimi alıp kimi satacağına karar ver.

Yeni yetenekleri ve kendisini kanıtlamış yıldızları bul.

Takımının antrenmanlarını yönet ve oyuncularından en iyi verimi al.

Hayallerinizde takımı oluştur ve her maç öncesi dizilişe ve kadroya karar ver.

3 Boyutlu Futbol Maçları

Futbol oyunlarını gerçekçi 3 boyutlu simülasyonla izle.

Strateji oyunları: maç esnasında taktik değişiklikler yaparak rakibine karşı hamleler yap.

Maç esnasında ve sonrasında ayrıntılı istatistiklerle takımının performansını analiz et.

Fantezi Futbol Menajer