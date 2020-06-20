Puf puf kabaran bir tarif: Sodalı börek tarifi
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20 Haziran 2020, Cumartesi 17:05 Son Güncelleme:
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Yapımı oldukça pratik olan soda börek tarifi enfes bir lezzete sahip. Eğer siz de sevdiklerinize hazırlamak için sodalı börek tarifi arıyor ya da sodalı börek nasıl yapılır merak ediyorsanız "Sodalı börek tarifi, sodalı börek nasıl yapılır?" haberimize bir göz atın.
Sodalı börek tarifi
Sodalı börek malzemeleri
- 4 adet yufka
- Yarım su bardağı sıvı yağ
- 50 gram eritilmiş tereyağı veya margarin
- 1,5-2 su bardağı galeta unu
- 1 şişe maden suyu
- 250 gram kıyma
- 5 adet patates
Yufkaları dörde kesin, 16 parça üçgen yufka elde edin. Her bir üçgenin üzerine yumurta fırçası yardımıyla yeteri kadar sıvı yağ sürün ve boydan ikiye katlayın. Geniş ucuna iç harçtan koyun. Her iki ucunu hafifçe içe katlayın. Sonra rulo şeklinde gevşek olarak sarın. Ardından eritilmiş tereyağı veya margarinin içine kalan sıvı yağını ekleyin ve karıştırın. Böreklerin her yanına yağ karışımını sürün. Ardından hemen maden suyuna ve yine tamamen galeta ununa bulayın. Börekleri yağlanmış tepsiye dizip, en az 2 saat buzdolabında bekletin. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında üstleri kızarana dek pişirin.