Yemek Puf puf kabaran bir tarif: Sodalı börek tarifi

Puf puf kabaran bir tarif: Sodalı börek tarifi

Yemek

Puf puf kabaran bir tarif: Sodalı börek tarifi

Hem çıtır çıtır hem de puf puf kabaran bir börek tarifi arıyorsanız sodalı börek tarifini deneyin. Sevdiklerinize hazırlamak için sodalı börek tarifi arıyorsanız "Sodalı börek tarifi, sodalı börek nasıl yapılır?" haberimize bir göz atın.

20 Haziran 2020, Cumartesi 17:05 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Yapımı oldukça pratik olan soda börek tarifi enfes bir lezzete sahip. Eğer siz de sevdiklerinize hazırlamak için sodalı börek tarifi arıyor ya da sodalı börek nasıl yapılır merak ediyorsanız "Sodalı börek tarifi, sodalı börek nasıl yapılır?" haberimize bir göz atın.

Sodalı börek tarifi

Sodalı börek malzemeleri

  • 4 adet yufka
  • Yarım su bardağı sıvı yağ
  • 50 gram eritilmiş tereyağı veya margarin
  • 1,5-2 su bardağı galeta unu
  • 1 şişe maden suyu
  • 250 gram kıyma
  • 5 adet patates

Sodalı börek yapılışı

Yufkaları dörde kesin, 16 parça üçgen yufka elde edin. Her bir üçgenin üzerine yumurta fırçası yardımıyla yeteri kadar sıvı yağ sürün ve boydan ikiye katlayın. Geniş ucuna iç harçtan koyun. Her iki ucunu hafifçe içe katlayın. Sonra rulo şeklinde gevşek olarak sarın. Ardından eritilmiş tereyağı veya margarinin içine kalan sıvı yağını ekleyin ve karıştırın. Böreklerin her yanına yağ karışımını sürün. Ardından hemen maden suyuna ve yine tamamen galeta ununa bulayın. Börekleri yağlanmış tepsiye dizip, en az 2 saat buzdolabında bekletin. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında üstleri kızarana dek pişirin.

İlgili Haberler
Pratik bir tarif: Sigara böreği tarifiOmega 3 deposu: Haşhaşlı börek tarifi


Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Doyduğum Yer - Mehmet Kutay Özel
Hem kolay hem sağlıklı: Evde yapabileceğiniz pratik tarifler
Doyduğum Yer - Mehmet Kutay Özel
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Ferahlatan yaz içecekleri